Iisraeli spetsüksus tappis Iraanis al-Qaeda juhi Abu Mohammed al-Masri, keda kahlustati USA saatkonna pommitamises Nairobis, mis tappis 213 inimest, teatas The Times . Anonüümseks jäänud USA julgeolekutöötaja sõnul andsid just ameeriklased Mossadile teada al-Masri asukohast ja palusid ta kõrvaldamist.

Abu Mohammed al-Masri sai surma 7. augustil Teheranis, kui tema autot tulistasid Mossadi agendid. Hukkus ka tema tütar, kes oli abielus Osama Bin Ladeni pojaga, kinnitasid USA julgeolekutöötajad.

Iraani meedia väitel said surma hoopis Liibanoni ajalooprofessor Habib Daoud ja tema tütar, kuid sellise isiku andmeid pole olemas.

Abu Mohammed al-Masri pärisnimi oli Abdullah Ahmed Abdullah ning pärit Egiptusest. Peale eelmise juhi Ayman al-Zawahiri surma, sai just temast uus al-Qaeda liider.

Tagaotsitav on ta olnud juba üle 20 aasta, tema tabamist aitava informatsiooni eest on FBI lubanud maksta 10 miljonit dollarit.

Siiamaani pole Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ametlikult kinnitanud, et Mossad on al-Masri surmas vastutav.

President Trump ütles, et Afganistani-Pakistani regioonis tapeti juhtiv al-Qaeda töötaja, kes oli Osama Bin Ladeni sugulane. Täpsemaid detaile ta ei selgitanud.

Iraan on seni eitanud, et nende territooriumil viibivad al-Qaeda terroristid, väites, et tegemist on USA ja Iisraeli poolt kordineeritud Iraani vastase propagandaga. USA ametnike sõnul on Iraan terroriste varjanud juba aastaid ja avaldanud selle kohta ka avaliku informatsiooni.

"Tegemist on Hollywoodi stsenaariumiga, mille on lavastanud ameeriklased ja zionistid," ütles Iraani välisminister.

Operatsioonis olevat osalenud kaks Mossadi agenti, kes tulistasid viis täpset lasku, kasutades summutiga püstoleid.

Täpselt samasugused operatsioonid toimusid Teheranis 2009. aastal, kui mitmed Iraani tuumateadlased surnuks tulistati.