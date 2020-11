Netanyahu sõitis Saudi Araabiasse eralennukiga, temaga oli kaasas veel luureagentuuri Mossad juht Yossi Cohen, teatas The Times.

"Ma ei ole aastaid selliseid sündmusi kommenteerinud ja ei tee seda ka praegu," ütles Netanyahu Iisraeli ajakirjanikele.

Teisi Iisraeli ministreid Netanyahu reisist ei informeeritud, ja kavandatud valitsuskabineti koroonaviiruse arutelu lükati edasi.

"Sellist kohtumist ei toimunud, kohal olid ainult Saudi Araabia ja USA ametnikud," ütles Saudi Araabia välisminister Faisal bin Farhan.

Osad Saudi allikad on kohtumist siiski kinnitanud.

Kohtumisel oli kohal samuti USA välisminister Mike Pompeo, kes on soovitanud Saudi Araabial Iisraeli diplomaatiliselt tunnustada.

Iisraeli ja Saudi Araabia vahel pole ametlike diplomaatilisi suhteid, kuid kõrgetasemelisi salajasi läbirääkimisi on ka enne toimunud.

Saudi Araabia on toetanud Araabia rahu initsiatiivi suhete "normaliseerimist" Iisraeliga. Viimastel kuudel on Araabia Ühendemiraadid ja Bahrein mõlemad loonud Iisraeliga ametlikud diplomaatilised suhted.

Saudi Araabiat juhtiv kroonprints Salman on huvitatud sarnasest kokkuleppest, kuid sellele on vastu mitmed mõjukad kohalikud poliitikud.

Iisrael, Saudi Araabia ja Trumpi administratsioon on ühiselt mures, et uus Bideni juhitud USA valitsus võib Iraani suhtes loobuda "maksimaalse survestamise" strateegiast.

"Kompromissitu poliitika Iraani vastu peab jätkuma, tagamaks, et nad ei arendaks välja tuumavõimekust," ütles Netanyahu.

Viimatine kohtumine on selge signaal Washingtonile, et USA kaks kõige suuremat liitlast regioonis on valmis ühiseks koostööks Iraani vastu.