Konverentsi peaesinejad on Ühendkuningriigi parlamendi liige Tracy Brabin ning Soome Feministliku Partei juht ja Helsingi linnavolikogu liige Katju Aro.

Brabin on endine näitleja ja kirjanik ning tegutsenud aastaid ametiühinguaktivistina. Ta on Leiboristliku Partei liige, Ühendkuningriigi parlamenti valiti ta 2016. aastal. Brabin on olnud naiste ja võrdõiguslikkuse komisjoni liige ning varikabinetis on tema kanda kultuuri- ja loometööstuse ministri roll.

Katju Aro on Soome Feministliku Partei üks asutajatest ja juht. Helsingi linnavolikogus on Katju Aro tegelenud eelkõige sotsiaal- ja tervishoiuteemadega, soolise võrdsuse edendamise ning dokumentideta migrantide olukorra parandamise küsimustega.

Konverentsil esitleb mõttekoja Praxis analüütik Merlin Nuiamäe värsket analüüsi, milles vaadeldakse poliitikute meediakajastust läbi sooprisma. Praxise võrdsuspoliitikate programmi juht Mari-Liis Sepper kõneleb soovitustest, mis aitavad saavutada esinduskogudes soolist tasakaalu.

Konverentsi lõpetab eestikeelne diskussioon "Luues uusi võimumatriitse". Vestlusringis osalevad ajakirjanik Vilja Kiisler, poliitik Gea Kangilaski (SDE), Swedbanki juhatuse esimees Olavi Lepp, poliitik Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond), Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora ning poliitik Yana Toom (Keskerakond). Vestlust juhib poliitik, ajakirjanik ja õppejõud Barbi Pilvre.

Ajakava

Kell 10 - konverentsi algus

Kell 10.10 - Praxise ettekanne, küsimused-vastused

Kell 10.45 - Katju Aro ettekanne, küsimused- vastused

Kell 11.27 - Tracy Brabin ettekanne, küsimused- vastused

Kell 12 - paneelarutelu "Luues uusi võimumatriitse"

Kell 13.25 – konverentsi lõpp