USA kehtestas Hiinale enne Trumpi lahkumist uued sanktsioonid

Uute sanktsioonide nimekirjas on Hiina riigi omanduses olev naftaettevõte (CNOOC) ja Hiina suurim pooljuhtide tootja (SMIC). Mõlemat firmat süüdistatakse sidemete omamises Hiina sõjaväega, teatas The Times.

Riiklik naftafirma (CNOOC) on üks tuntumaid rahvusvahelisi Hiina ettevõtteid, mille koostööpartneriteks on suured lääne firmad nagu Royal Dutch Shell ja Exxon.

SMIC on maailma üks suurimaid pooljuhtide tootjaid ja on osaliselt Hiina riigi omanduses. Tema klientideks on sellised tehnoloogiaettevõtted nagu Huawei ja TSMC.

"Meie ettevõttel pole mingeid seoseid Hiina sõjaväega ja kõik meie tooted on mõeldud kasutamiseks tsiviilisikutele," ütles SMIC pressiteates.

Viimastel kuudel on Hiina ja USA suhted veelgi halvenenud, augustis sanktsioneeris Hiina 11 USA ametniku, süüdistades neid sekkumises Hongkongi siseasjadesse. USA vastas omapoolsete sanktsioonidega, kehtestades piirangud neljale Hiina keskvalitsuse ametnikule ja Pekingi meelsele Hongkongi valitsusele.

Reuters teatas eelmisel nädalal, et Trumpi administratsioon oli lähedal 89 Hiina ettevõtte sanktsioneerimisele, süüdistades neid sidemetes Hiina sõjaväega.

Bideni meeskond on seni keeldunud kommentaaridest ja ametisse astuva presidendi Pekingi strateegia pole veel täpselt teada.

Kokku on uute USA sanktsioonide nimekirjas nüüd 35 Hiina ettevõtet.