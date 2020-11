Ratas: Helme lahkumine andis võimaluse koalitsioonil jätkata

Ratas ütles, et Helme lahkumine on märkimisväärse poliitilise kaaluga. "See andis täna võimaluse koalitsioonil jätakata," ütles Ratas.

Ratas tunnistas, et Helme väljaütlemine on tekitanud kahju, aga samas on tema peaministrina ja ka välisminister Urmas Reinsalu ning president Kersti Kaljulaid öelnud, et USA on Eesti strateegiline partner ja liitlane.

"Neid kahtlusi, Eesti välispoliitilisel joonel, rääkimata strateegilisest toetusest Ameerika Ühendriikidele, kindlasti olla ei saa," lausus peaminister.

Ratas rääkis, et küsis esmaspäeval EKRE esimehelt ja rahandusministrilt Martin Helmelt üle, kas tema hinnangul on USA õigusriik ja demokraatlik riik, siis Martin Helme seda tunnistas ja kahtluse alla ei seadnud.

Pühapäeval väljendasid EKRE-sse kuuluvad rahandusminister Martin Helme ning siseminister Mart Helme oma raadiosaates kahtlust USA presidendivalimiste aususes ja kasutasid Ühendriikide presidendiks valitud Joe Bideni suhtes solvavaid väljendeid.

"Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid," ütles Mart Helme nädalavahetusel.

Martin Helme ütles saates, et ei ole küsimustki, et USA presidendivalimised on võltsitud.