Siseminister Mart Helme astub tagasi

"Vaadates seda laimu ja valet, mida Eesti meedia produtseerib, otustasin eile õhtul tagasi astuda. Mul on kõrini. Ma eile ei teinud midagi sellist, mis ohustaks Eesti julgeolekut. Ma ei ole rääkinud midagi sellist, millest ei ole juba rääkinud Ameerika meedia, Ameerika vaba meedia," ütles Helme pressikonverentsil.

Helme lisas, et lahkub ministriametist koalitsiooni säilitamise huvides ja et abielureferendum saaks toimuda.

"Teie ei suukorvista mind, mitte keegi ei suukorvista mind. Ei suukorvista mind peaminister, ei suukorvista president ega ajakirjandus."

Helme naaseb riigikogusse ja sealt peab lahkuma Urmas Espenberg.

Mart Helme ründas pressikonverentsil jõuliselt ka ajakirjandust, süüdistades ajakirjandust propagandas. "Me oleme teie eest teinud tööd, toonud Eesti kuulajateni toonud teemad, mis on Ameerikas üleval," ütles Helme.

Martin Helme: USA-st tulnud uudised on väga murettekitavad

Martin Helme lisas, et kirjeldavad koos Mart Helmega oma raadiosaates "objektiivselt reaalsust".

Nii Mart kui ka Martin Helme ütlesid, et USA-st tulevad uudised seoses "valimispettusega" on väga murettekitavad.

"Praegu on tulnud ridamisi uudiseid, kus valimispettusi on ka tõestatud. Ühes maakonnas on tõestatud, et valimispettused on aset leidnud," ütles Mart Helme.

Mart Helme rõhutas, et Joe Biden ei ole Ameerika president, vaid president elect (valitud president - tõlge). Tema sõnul tuleks ära oodata ametlikud valimistulemused.

EKRE esimees Martin Helme ei osanud öelda, kellest võiks saada järgmine siseminister. Ta lisas, et keegi koalitsioonist Mart Helme tagasiastumist ei nõudnud.

Pühapäeval väljendasid EKRE-sse kuuluvad rahandusminister Martin Helme ning siseminister Mart Helme oma raadiosaates kahtlust USA presidendivalimiste aususes ja kasutasid Ühendriikide presidendiks valitud Joe Bideni suhtes solvavaid väljendeid.

"Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid," ütles Mart Helme nädalavahetusel.