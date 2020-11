Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ENTSO-E poolt ettevalmistatavast aruandest paistab välja eeldus, et Eestis on 2030. aastaks ainult 800 MW juhitavat võimsust ja suure tõenäosusega veel vähem, kirjutab Postimehes Eesti Energia nõukogu liige Einari Kisel.

Eesti elektri põhivõrgu haldaja Elering peaks vastama, kuidas ta plaanib sellises olukorras tegutseda, kui võimsust ilmselgelt ei jätku, märgib Kisel oma arvamusloos.

Elektrituru osalised on juba pikka aega oodanud põhivõrgu haldaja Eleringi ja ENTSO-E hinnangut Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide elektrivarustuskindluse olukorrale ning detsembris on see lõpuks jõudmas avalikkuse ette.

"Juba enne aruande avaldamist on Elering teinud ettepaneku fikseerida seaduses nii varustuskindluse norm kui ka aktsepteeritav tarnimata jääva elektri kogus. Sisuliselt tähendab see poliitiliselt aktsepteeritud taset, kui palju võiks talviste külmade ilmade puhul tarbijatel elektrit saamata jääda. Analüüsis on eeldatud, et selline olukord võib Eestis tekkida keskmiselt umbes üheksal tunnil aastas ning selliselt jääks tarbimata umbes kuus GWh elektrit," kirjutab Kisel. "Nende [arvude] tagant paistab välja aga ehmatav arv: keskmiselt on neil tundidel puudu 660 MW võimsust! Prognoositav tarbimine külmal ajal on Eestis umbes 1600 MW, seega tuleks piirata tarbimist umbes 40 protsenti."