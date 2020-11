Möödunud ööpäeval andis Eestis koroonaviiruse proovi 7152 inimest, kellest 414 osutus uueks nakatunuks. Tegemist on järjekordse rekordiga Eesti koroonastatistikas.

Uusi nakatunuid oli 5,8 protsenti testide koguarvust.

Testide suurt hulka selgitades ütles terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp ERR-ile, et toimunud on palju laustestimisi, sest nakatumisi on avastatud näiteks haiglates, hoolekandeasutustes, koolides ja ka kaitseväes.

"Täna on meil haiguse epideemiline levik, mis ei ole enam kollete põhine," tõi Kingsepp kõige olulisemana välja. "Koroonaviiruse levik on Eestis laialdane ja kiire, mis tähendab, et nakatuda võib igal pool inimestega kokku puutudes."

Viimase 14 päeva nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on 244,40.

Haiglaravil viibib 112 inimest, neist seitse on juhitaval hingamisel. Läinud ööpäeval suri üks koroonaviirusega patsient, edastas terviseamet.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 230 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 96 uut ning Tartumaale 23 uut nakatunut. Viljandimaale lisandus 10, Pärnumaale üheksa, Järvamaale seitse, Lääne-Virumaale viis, Jõgeva- ja Saaremaale neli uut nakatunut. Valgamaale lisandus kolm uut positiivset ning Hiiu-, Lääne-, Põlva-, Rapla- ja Võrumaale tuli kõigisse juurde kaks uut viiruskandjat. 13 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.