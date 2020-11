Maarjamaa hariduskolleegium ootab 42 000 kirurgilist maski, mis pidid alul kohale jõudma novembri alguseks, seejärel palus maskitarnija ajapikendust ja lubas kauba novembri keskpaigaks koolile üle anda. Seda ootab kool siiani. Kuu aja maskivaru on küll olemas, ent kindlust, millal siis uued maskid kätte saab, pole.

Politsei- ja piirivalveamet ootab samalt tarnijalt aga suisa 1,2 miljonit maski. Leping on üle kahe nädala üle tähtaja, viimane lubadus on, et PPA saab oma maskid kätte 20. novembriks. Politsei päevane maskikulu on 10 000 maski, praegusest varust jagub kaheks kuuks.

"Väidetavalt on maskid veel Hiina tollis kinni," ütleb PPA-s maskihanget korraldanud Herdis Jensen. "OÜ Hurt pakkus väiksemate osade kaupa tarnet."

Politsei on selle kogemuse pealt aru saanud, et ainult ühele tarnijale ei saa edaspidi lootma jääda, vaid mune tuleb jagada mitme korvi vahel.

Ent PPA ja Maarjamaa hariduskolleegium pole ainsad maskiootajad. Riigi tugiteenuste keskus (RTK) korraldas neli riiklikkku minihanget ühekordsete kirurgiliste maskide soetamiseks. Neist ühe taha koondus 84 riigiasutust, ministeeriumitest koolide ning politsei- ja piirivalveametini välja, kel kõigil soov erinev kogus maske saada, kokku ligi kaks miljonit maski.

Nii on haridusministeeriumil saamata 40 000, Tallinna polütehnikumil 10 000, põllumajandusametil 8500, Jõelähtme vallavalitsusel 2000, Tallinna teeninduskoolil 1500, Haapsalu kutsehariduskeskusel tuhat jne.

Kõik neli minihanget võitis OÜ Hurt. Kokku pidi ettevõte riigile ja selle allasutustele tarnima ligi üheksa miljonit maski, neist üle 6,5 miljoni pidid nad üle andma 1. novembriks. Tegelikkuses aga on paljud riigiasutused endiselt ootel ning tarnija kasutab kauba üleandmiseks venitamistaktikat ja läbirääkimisi: kas sobiks, et saate kauba kolme nädala pärast? Või natuke nüüd ja ülejäänu hiljem?

"Põllumajandusamet ei ole maske kätte saanud. Järgmisel päeval pärast lepingusõlmimist võeti minuga ühendust ja öeldi, et nad kaardistavad olukorda, et kui kiire kellelgi on. Kuna meil ei olnud kriitiline, siis jäi kokkulepe, et tarnivad kahe nädala pärast. Olin arvestanud, et maskid tulevad käesoleva nädala teises pooles. Kas nad nüüd ka homme-ülehomme tulevad, ma ei oska öelda. Vahepeal ei ole rohkem minuga ühendust võetud," kirjeldab põllumajandusameti üldosakonna peaspetsialist Merike Reinart.

Põllumajandusamet ootab 8500 maski, praegu on veel ühe kuu varu olemas.

"Alguses helistasid ja küsisid, kui suur häda maskidega on. Vastasin, et väike varu veel on. Umbes nädal hiljem saatsin tarnijale kirja, et nüüd soovime oma maskid kätte saada. Vastasid, et kõike kohe ei saa pakkuda, aga pooled saaks tarnida. Vastasin, et soovime kõik oma maskid kätte saada. Selle peale lubati, et selle nädala alguses toovad ära," kirjeldab Tallinna Lasnamäe mehaanikakooli majandusjuht Jaak Paenurm, kes ootas OÜ-lt Hurt tellitud 8000 maski. "Väike varu veel kevadest on, aga see kahaneb praeguses olukorras silmnähtavalt," tõdeb ta.

Mehaanikakool sai oma maskid viimaks kolmapäeval kätte.

"Maske ei ole kätte saanud. Tellisime 10 000 maski, mida seni ootame. Põhjus teadmata," ütleb Tallinna polütehnikumi direktor Kalle Sammal. "Maskide puhver on hetkel õnneks olemas, ostsime neid omal käel kevadise kriisi ajal suurema koguse varuks."

Ta on sellest juhtumist sõnastanud aga endale õppetunni: "Kui ka suurte riiklike keskhangete lepingutingimused ja tähtajad ei pea, siis ilmselt tellime ka edaspidi selle arvestusega oluliselt suuremaid koguseid varakult ette. Kas see on aga mõistlik, on juba teine teema."

"Pärast hankelepingu sõlmimist helistati Hurt OÜ-st jutuga, et maske veel ei ole, kuid tuleb novembri keskel. Kuna meil varu oli, siis olin antud tähtajaga nõus, kuid andsin teada, et varude vähenemisel viitame lepingu viiepäevasele tarneajale ning sel juhul on tegu lepingu rikkumisega. Kirjutasin tarnijale täpsustamaks tarneaega, kuid ei ole veel vastust saanud. Kogus: 42 000 kirurgilist maski. Hetkel ühe kuu varu siiski veel olemas," ütleb Maarjamaa hariduskolleegiumi finantsjuht Veiko Annok.

"Tarnija on meile teatanud tarne hilinemisest. Ministeerium tellis 40 000 maski, millest oleme kätte saanud 5000. Ülejäänud kogust lubatakse novembri lõpuks," kommenteerib haridusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna nõunik Aire Koik. Kuna ministeeriumis on praegu maskivaru olemas, siis neile selline lahendus sobis.

Veeteede amet on oma 6000 maskist 2000 kätte saanud ja neile on teatatud, et tarne hilineb, kuid uus partii on Eestisse saabumas.

"Meil on maske hinnanguliselt kaheks kuuks," ütleb veeteede ameti haldusosakonna vanemspetsialist Mart Pops.

Üks 84 riigiasutusest, kes maskihankes osales, on ka RTK ise. Neilegi pakkus OÜ Hurt esialgu, et maskid saabuvad kolm nädalat hiljem. Ent RTK ei nõustunud sellega.

"Pakkuja võttis paljudega ise ühendust ja pakkus välja, et kui väga kiire ei ole, toome maskid kolme nädala pärast. Tagantjärele on välja tulnud, et osad riigiasutused on sellega ka nõus olnud, kuigi juriidiliselt see korrektne ei ole. Ka RTK endaga üritas pakkuja nii teha, aga nõudsime kohe, et meil on vaja ja seis kriitiline, muidu vormistame lepingurikkumise ja hakkame trahve nõudma. Siis tulid maskid kahe päevaga. Aga meil oli ka ainult 600 maski, see ei ole suur kogus," ütleb riigi tugiteenuste keskuse hankespetsialist Sandra Nuudi.

RTK on tagasisidet saanud kümmekonnalt asutuselt 84-st, kes oma maske siiani kätte saanud pole.

"Hakkame varsti kokku koguma, kudias pakkuja üldse lepinguid täitis. Tendents on halb, kindlasti paneme lepinguhanke rikkumised registrisse. Rakendame kõrvaldamise aluseid, aga see on tulevikumuusika," tõdeb Nuudi.

Samas kinnitab ta, et OÜ Hurt saab ka edaspidi hangetel osaleda.

"Aga see, kas ta teiste hankijate poolt võidab lepinguid, on iga hankija enda otsustada. Iga hankija peab kaalutletud otsuse ise tegema, kas ta kõrvaldab ta ja jätab lepingu tegemata või mitte," ütleb Nuudi.

PPA-le teadaolevalt on hankel teiseks jäänud tarnijal 10 miljonit maski Eestis olemas. RTK aga ütleb, et hankel osalejate pingerida pole avalik.

OÜ-l Hurt on tarneraskusi ka teiste võidetud minihangetega. Tarnekiirus andis hankekonkursil 20 protsenti punktidest. Tegelikkuses aga sellest kasu pole, sest hankel teiseks jäänu juurde asutustel teed ei ole, olgugi tal maskid kohe varnast võtta.

"Vastavalt riigihangete seadusele on ikkagi olukord selline, et menetlus lõppeb sellega, kui leping on sõlmitud ja praeguseks hetkeks kõik lepingud on sõlmitud," põhjendab Nuudi.

Riigi keskne varu ka hilineb

Kevadel, kui riigis oli sügav maskikriis, käis riigihalduse minister Jaak Aab isiklikult Hiinast saabunud kaubalennukil vastas, et riigi maskitellimus vastu võtta ja kangelaslikud fotod ajakirjandusse saada.

Selle õppetunni peale otsustati maskidest luua riigi keskne kriisivaru, millest peaks piisama kuuks ajaks. Nõnda korraldaski RTK ühe minihangetest rahandusministeeriumi haldusalas hoitava keskse maskivaru hankimiseks, kokku ligi 2,7 miljonit maski. Taas oli hanke võitja OÜ Hurt. 1. novembriks, kui saabus aeg tarne üle anda, maske aga ei laekunud.

Kahenädalase hilinemisega on ettevõte suutnud riigile sel nädalal üle anda vaid 350 000 maski. Järgmise nädala peale on antud lubadus veel 200 000 maski üleandmiseks. Ülejäänud maskid peaksid tulema sealt veel nädal hiljem.

"Leppetrahvid küsimata ei jää," kinnitab rahandusministeeriumi pressiesindaja Mihkel Lendok. "Hiinast on tarnimine aeglasemaks läinud koroona teise laine tõttu. Aga OÜ-l Hurt on maske ka mujalt kui Hiinast."

Tarnija: me pole kedagi hätta jätnud

Maskihanked võitnud OÜ Hurt juhataja Lasse Hurt kinnitas ERR-ile, et kõik, kes hädas on olnud, on oma maskid kätte saanud. Samas ta tarneraskusi möönab.

"Need asutused, kellel väga kriitiline seis oli, on tarned saanud. Tarnime jooksvalt igapäevaselt. Järgime tarneplaani ja oleme hankijatega igapäevases suhtluses," ütleb Hurt. "Lepingute täitmine on seisnud tarneprobleemide tõttu, seisakutega transpordiahelates, mis on tingitud käesolevast pandeemiast."

Hurt ütleb, et maskid, mis pole veel asutusteni toimetatud, on kas teel hankija juurde, nende laos või teel nende lattu ning lubab, et tarned toimetatakse kätte esimesel võimalusel.

1. novembril kukkus ka haiglate ühekordsete kirurgiliste maskide ühishanke täitmise tähtaeg. Lasse Hurt ütleb, et osa neist tarnetest on täidetud, muist samuti ootel.

Ta kinnitab, et kolmapäeva jooksul sai oma maskid kätte ka Maarjamaa hariduskolleegium.