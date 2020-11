Soome valitsus garanteerib Tallinki 100 miljoni euro suuruse laenu

Eesmärgiks on toetada Tallinkit, mis võitleb koroonaviirusest tingitud majandusraskustega, teatas Soome rahandusministeerium.

Soome valitsusel on selle aasta lõpuni õigus garanteerida 600 miljoni euro ulatuses laene, et tagada kriitilise tähtsusega varustusliinide toimimist.

"Tallink Grupp on kriisi algusest tegelenud likviidsuse kindlustamisega pikemaks perioodiks, et tagada ettevõtte jätkusuutlikkus pandeemiast tingitud keerulises majanduslikus olukorras. Samuti oleme algusest peale rõhutanud, et me ei eelda, et Eesti Vabariik peab lahendama kõik Tallinki mured," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Garantii andmine on kooskõlas Euroopa Komisjoni reeglitega, mis lubavad riigipoolseid laenugarantiisid 90 protsendi ulatuses laevaettevõtetele.

Euroopa Liit on seoses koroonaviiruse kriisiga muutnud riigiabi poliitika paindlikumaks. Enne riigiabi andmist peavad liikmesriigid komisjoni oma tegevusest informeerima ja saama sellelt ametliku heakskiidu.

Alates kevadest on reisijate vedu koroonaviirusest tingitud kriisist tunduvalt vähenenud.

Tallink teatas börsile, et laenulepingu sõlmimisest ja täpsetest lepingutingimustest nagu laenu intressi suurusest teatab firma eraldi.