Traficomi tugi võimaldab Tallinkil hoida Stari Tallinna-Helsingi vahel käigus. Kui laev peaks sõitma kahjumlikult, katab kulude-tulude vahe Soome riik.

"See, et me lisasime laupäevale täiendavad väljumised, tuleb Traficomi nõudest, et need laevad, mis saavad toetust, peavad tegema igal laupäeval vähemalt ühe täisringi. Meil oli seni plaanitud Starile ainult üks väljumine. Selleks, et me täidaks selle nõude ja et laev jääks ka õigele poole kallast, kust ta järgmine hommik peab alustama, lisasime teise ja kolmanda väljumise reisilaevale Star," selgitas Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Samuti andis Soome valitsus Tallinkile laenugarantii 90 miljoni euro ulatuses.

Nõgene sõnul on Tallink selle garantii toel sõlmimas laenulepingut 100 miljonile eurole juhuks, kui seda peaks vaja minema. Leping peaks sõlmitama käesoleval või järgmisel nädalal.

"Ma loodan, et me ei pea seda laenu üldse kulutama. Kui see kriis peaks aga kestma kauem kui järgmise aasta suvi, siis meil peab olema likviidsust, et edasi elada, nii et see on meie jaoks lisatagatis, lisalikviidsusgarant, et juhul kui vaktsiin ei tule ja viirus möllab edasi, siis Tallink jääb elama," rääkis Nõgene.

Viking Line sõidugraafikus muudatusi ei plaani.

"Hetkel tavagraafik on selline, et kaks väljumist mõlemalt poolt. Üks väljumine on juures reedesel tippajal ja pühapäeval," ütles Viking Line Eesti tegevjuht Inno Borodenko.

Aastases võrdluses umbes 70 protsenti reisijaid kaotanud Viking Line ei ole seni töötajaid koondanud, kuid nüüd seisab see Borodenko sõnul ees. Töö kaotab umbes kolmandik Viking Expressi laevaperest ja Eesti kaldatöötajatest.