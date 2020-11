Halinga automuuseumis võib näha 60 autoga kollektsiooni

Halingas viis aastat automuuseumit pidanud Kalli näitab autosid uhkusega, sest tegemist on tema elutööga. Mõistagi on nende soetamisele kulunud aukartust äratav hulk raha ja paljude kordategemisele lugematu arv tunde.

Kollektsiooni alguseks võib lugeda 1980. aastate keskpaika, kui sai esimene auto soetatud. Hulgaliselt on automuuseumi väljapanekus Nõukogude Liidus toodetud autosid, sest nendega on paljudel isiklik side.

"Eks siin ongi erinevalt. Inimestel on erinevad mõtted autode osas. On ju kindlasti palju neid, kellel Vene autod tekitavad teatud nostalgiat. Kelle on olnud isal või vanaisal või peres olnud selline auto ja mõnedel juhtudel on need autod alles veel inimestel," rääkis Kalli.

Ameerika või teiste riikide autosid on niisama põnev vaadata, aga nendega on inimeste kokkupuude olnud väike. Kollektsioonis on vähemalt kaks autot, mida lähemalt uurida tasub.

"On Tšaika, millega päris algul, presidendi algusajal sõitis Lennart Meri. Seda oli küll vist kaunis lühike aeg, aga niisugused andmed on. Paul Kerese auto, mis oli 1963- aastal, see oli üks esimesi välismaiseid autosid ja vist päris esimesi, mis toodi uuena Eestisse Ameerikast. See oli küllaltki haruldane," kirjeldas Kalli oma kollektsiooni.

Kalli rääkis, et mõnda autot on ta ka kaua otsinud. "Näiteks on päris esimese aasta väljalase Žiguli, mis on 1970. aastal, nüüd tänaseks ongi 50 aastat vana tegelikult. Selle ma sain Venemaalt, Eestis neid ei leidunudki tegelikult," märkis ta.