Eestis on praegu valmidus ravida korraga 400 raskes seisus COVID-patsienti

Eesti haiglates on kokku üle 6000 aktiivravi voodikoha ning neist keskmiselt 70 protsenti on tavaliselt hõivatud. Neist hingamisaparaatidega on üle 300, mida saab vajadusel kasutada ka raskete koroonapatsientide raviks ning taolisi ravikohti saab kiiresti veel juurde tekitada.

Pühapäeval oli Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravil 146 inimest. Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel ütles, et kuigi praegu on Eestis haiglaravi valmidus sätitud enam kui 200 koroonapatsiendi peale, siis vastavalt vajadusele saab kiirelt avada ka uusi voodikohti.

''Koroonapatsientide jaoks on olemas plaan, mille järgi vastavalt olukorra raskusele haiglad terviseameti korralduste alusel järjest voodeid avavad. Tõenäoliselt olukorra tõsisemaks muutumisel me neid siin nädalate kaupa tõstame,'' sõnas Koppel.

''Teoreetiliselt saab tõsta täpselt nii kaugele, kui palju meil praegu haiglates voodikohti on, kas 4000 või kuni 6000, kui me võtame ka hooldusvoodid kokku, aga nii palju meil tõenäoliselt vaja ei ole. ''

Pühapäeval oli hingamisaparaati vaja seitsmel koroonaviirusega nakatunul. Praegu on Eestis koroonahaigetele valmis umbes 30 intensiivravi voodikohta, kuid hingamisaparaatidega varustatud voodeid saab siiski kiirelt koroonapatsientidele juurde tekitada.

Samas on oluline, et ka tervishoiutöötajad koroonaviirusega nakatunud inimestega toime tuleksid. Koppel ütles, et hoolimata sellest lõplikku lage siiski voodikohti arvestades määrata ei saa.

''Epideemia olukorras tuleb ju ravida kõiki patsiente, aga intensiivravi mõistes on kindlasti üks piirang hingamisaparaatide olemasolu ja neid on Eestis täna üle 300 ehk raskes seisundis COVID-haigeid saame ravida hetkel 300-400 patsiendi vahel, aga kuna aparaate tuleb ka Eestisse juurde, siis ütleme nii, et kuskil 400 ja natuke peale võimekus on Eestis praegu olemas," selgitas Koppel.

"Mis puudutab neid haigeid, kes ei vaja hingamisaparaate, siis vastavalt vajadusele me avame neid voodikohti.''

Haiglaravi voodikohti saab avada ka Eesti väiksemates haiglates.

''Praegu on haigestumine kõige suurem Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal, nii et seal me olemegi juba rohkem voodeid avanud kui teistes piirkondades. Vastavalt olukorra tõsidusele ja seal, kus haigeid on, meil on võimalik neid voodeid avada.''