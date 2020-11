Tervenenud koroonapatsiendil võib tööle naasmisega raskusi tekkida

Narva Energia ametiühingu andmeil on Eesti Energia ettevõtetes olnud juba mitu juhtumit, kus arst on COVID-19 haiguse läbipõdenud töötaja terveks tunnistanud ja haiguslehe lõpetanud, kuid tööandja inimest tööle ei luba, sest koroonatesti tulemus on jätkuvalt positiivne. Töötaja saadetaksegi puhkusele negatiivset testi tulemust ootama.

Ametiühingu hinnangul on tegemist ebamäärase olukorraga, sest terve inimene peaks olema tööl, haige aga haiguslehel, mitte puhkusel.

Ligi tuhande töötajaga Eesti Energia allüksuse Enefit Solutionsi personalijuht Aksel Ers tunnistas üht taolist juhtumit.

"Siiamaani on perearstid ikkagi saanud olukorra tõsidusest aru, jätkanud ravi ja pikendanud haiguslehti nii kaua, kuni järgnevad testid on andnud negatiivse tulemuse. See on esmakordne juhtum, kui vaatamata positiivsele testile lõpetab raviarst järgmisel päeval haiguslehe ja tunnistab ta terveks," rääkis Ers.

"Iseenesest see töötaja on ju nakkusohtlik, sest testiga on see tõendatud. Sellest tulenevalt palus tööandja töötajat, arvestades tema riski kaastöötajatele, viibida edasi puhkusel ja töötaja nõustus sellega."

Aksel Ersi hinnangul on positiivse koroonaprooviga töötaja tööle lubamine Eesti Energia taolise ettevõtte jaoks liiga suur risk.

"Üks tuleb ja nakatab kümmet ja kümme läheb ära ning üks jääb tööle, see ei ole ju toimepidavuse seisukohast üldse võimalik sellises ettevõttes. Kes annab täna garantii, sest meil on näiteid, kui inimene on poolteist kuud andnud positiivseid teste ja tema lähikonnas on toimunud nakatumisi, aga ta on tunnistatud terveks," rääkis Ers.

"Aga mind pigem häirib see, et kui lihtsakäeliselt lõpetatakse täna haiguslehti nendele, kellel on positiivne test tehtud. See on täna kõige suurem murekoht."

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige Argo Lätt kinnitas, et arst võib patsiendi terveks tunnistada, kui tal pole viimase 72 tunni jooksul olnud infektsiooninähtusid, nagu köha, palavikku ja kurguvalu.

"Ei ole õigust nõuda talt isegi testi, sest testi tulemus võib 90 päeva olla positiivne. Test määrab ju viirusosakesi, aga viirusosakesed võivad olla ammu surnud. Me saame lihtsalt valepositiivse vastuse. Patsient ise on tegelikult terve, ta ei levita viirust. Nakkusoht on ammu möödas," selgitas arst.

Argo Lätt on veendunud, et tervet inimest pole mõtet haiguslehel hoida.

"Mis tast haiguslehel hoida, kui ta terve on. See on patsiendile kahjulik. Mitte tööandjad ei dikteeri siin seda, vaid ikkagi meditsiinitöötajad dikteerivad. Tööandjad ei saa seda otsustada, nemad ei ole arstiharidusega."

Argo Läti sõnul on sarnaseid juhtumeid esinenud ka mujal, näiteks politsei- ja piirivalveametis, seepärast soovivad perearstid tööandjatele oma seisukohti ümarlauakohtumisel selgitada.