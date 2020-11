Kiik ütles ETV hommikuprorgammis "Terevisioon", et valitsus kinnitab esmaspäeval telefoniistungil juriidilised korraldused, mis puudutavad maskikandmist avalikes siseruumides, avalikel üritusel osalejate piirarve, lisaks suuniseid distantsõppele üleminekuks Harju- ja Ida-Virumaal.

"Tänase päeva lõpuks on kindlasti õiguslikus mõttes kõik korraldused antud, tehtud, avaldatud," sõnas Kiik.

Maskikohustuse õiguspärasusest rääkides viitas Kiik justiitsministeeriumi analüüsile, mille kohaselt selleks võimalus on. "Tegelikult ka õiguskantsleri kantselei on rõhunud sellele, et peab olema selgelt põhjendatud, miks, mis olukordades, mis on see meditsiiniline põhjendus," rääkis Kiik ja tõi põhjendusena välja asjaolu, et koroonaviiruse levik Eestis on selgelt tõusuteel, nagu ka kogu Euroopas. Kiige sõnul on kindel, et sel nädala ületab Eesti kevadel maksimaalselt haiglaravi vajanud inimeste arvu.

"Praeguses olukorras tuleb meil kõiki erinevaid meetmeid kasutada, nii neid, mille efektiivsus on 100 protsenti kui ka neid, mille efektiivsus pole 100 protsenti, aga siiski tervisemaailmas, teadusmaailmas on üldtunnustatud," rõhutas sotsiaalminister.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele viidates tuleb Kiige kinnitusel maskikohustuse täitmise kontrolli teha terviseametil koostöös PPA-ga.

Kiik rõhutas, et kontrollijate eesmärk pole kedagi trahvida, kuigi seaduslik võimalus selleks on. Ta meenutas kevadist olukorda, mil samuti politsei kontrollis 2+2 reegli täitmist.

"Eesti politsei on väga mõistlik, nad saavad ju aru, et eesmärk on kõigil viiruse levikut tõkestada, rahva tervist kaitsta, mitte kedagi karistada. Eeskätt ta on suunav, toetav, meeldetuletav, ta ei ole karistav," rõhutas Kiik.

Terviseameti roll kontrollimise mõttes on eelkõige juhendite väljatöötamine ja vajadusel probleemkohtade lahendamine koostöös sotsiaalministeeriumiga õiguslike küsimuste puhul.

"N-ö tänavapildis eeskätt on kontrollija PPA ja samuti nagu kevadel kohalike omavalitsuste korrakaitseüksused." Lisaks peavad osalejate piirarvu täitmist kontrollima üritustekorraldajad ise.

Vähekindlustatud peredele maskide tagamine peaks käima läbi kohaliku omavalitsuse koostöös riigihalduse ministri Jaak Aabiga, kelle haldusalas keskne riiklik maskivaru asub. Samas rõhutas Kiik, et kohustuslik pole otseselt mask, vaid suu ja nina katmine ning seda võib teha ka salliga.