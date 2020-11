Terviseminister: Leedu karantiin pikeneb detsembri keskpaigani

"Meie ettepanek oli pikendada karantiini 31. detsembrini, kuid COVID-19 küsimuste komitees langetasid ministrid otsuse, et kolmapäeval tehakse ettepanek pikendada seda 16. või 17. detsembrini," ütles minister pressikonverentsil pärast COVID-19 komitee istungit.

"Hiljem otsustab aga uus valitsus, peab karantiini pikendama või mitte," lisas ta.

Veryga sõnul ei ole valitsus mingeid erilisi muudatusi karantiini korras arutanud. Tema sõnul on teise karantiini kolmas nädal otsustava tähtsusega.

"Teadlaste prognooside kohaselt peame me just praegu jõudma tippu (...) Kui karantiin toimib, peaks nädala lõpuks nägema mingit muud dünaamikat, vähenemist. See nädala on otsustav, see näitab, kuidas olukord muutub," märkis Veryga.

Pühapäeval lisandus Leedus rekordarv 2307 uut nakkusjuhtu, esmaspäeval langes see aga poole võrra 1192 juhtumini.