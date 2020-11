"Välisilm": koroonaviirus jätkab maailmas kurvastavat võidukäiku

Ligi 59 miljonit koroonaviirusega nakatunut, 1,4 miljonit surnut - see on praegu maailma kuiv statistika. Mõned riigid on end täiesti lukku keeranud, teistes aga kaalutakse piirangute leevendamist. Muidugi ootavad kõik võluvitsa - vaktsiini. "Välisilm" tegi ülevaate viiruseolukorrast maailmas.

Nakatunute pingerida juhivad jätkuvalt USA, India ja Brasiilia. 20 protsenti koroonaviiruse tõttu surnutest on ühendriiklased. Kongress mälestas neid leinaseisakuga. Nakatunud on ka 34 rahvaasemikku.

India pealinnas Delhis on 90 protsenti hingamisaparaatidega intensiivravi voodikohtadest hõivatud. Riigis on ületatud üheksa miljoni nakatumise piir. Aga tänavad on rahvast täis.

"Koronaviirus on nüüd osa meie elust. Peame õppima sellega elama, jätkates kõige sellega, millega on vaja tegeleda. Tahaksin inimestele öelda, et kui peate minema turule, siis hoidke teistega vahemaad ja ärge tõmmake maski näo eest maha," rääkis Delhi elanik Monica.

Prantsusmaa ületas esimese Euroopa riigina kahe miljoni piiri. Samas on nakatumiste kasv riigis pidurdumas ja võimud loodavad pühadeks normaalse elu juurde naasta. Terviseameti teatel langes tänu 30. oktoobril kehtestatud liikumispiirangutele nakkuste arv 40 ja haiglapatsientide arv 13 protsenti.

"Kasutasin oma aega, mis mul oli lubatud kilomeetri raadiuses kodust väljas käia, toidukaupade ostmiseks. Ostsin leiba, käisin puu- ja köögivilju ostmas. Ja jah, ostsin ka sigarette, sest kui olete üksi kodus ja tahaksite suitsetamisest loobuda, siis seda ikkagi ei juhtu," rääkis Pariisi elanik Clea Lenoir.

Ka Saksamaa, kus nakatunuid on enam kui poole vähem kui Prantsusmal, andis teada, et piirangutest näib olevat olnud kasu. Nakatumise näit on endiselt kõrge, kuid stabiilne. Kuu algul suleti restoranid, baarid ja spordisaalid. Toidupoed ja koolid jäeti lahti.

"Olukord COVID-19 osas on Saksamaal endiselt tõsine, väga tõsine. Infektsioonide arv näib stabiliseeruvat, nakatumisjuhtumite arv on viimase kahe nädala jooksul stabiliseerunud kõrgel tasemel. Vähemalt praegu see ei suurene ja see on hea uudis," ütles Robert Kochi instituudi president Lothar H. Wieler.

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul peaks Ühendriigid ja Euroopa õppima Lõuna-Korealt ja Taiwanilt, kuidas teiste inimestega vahemaad hoida, käsi pesta, haigena koju jääda ja maski kanda. WHO eksperdid rõhutavad sedagi, et Ida-Aasia riigid ei asu kohe pärast nakkuste arvu langemist piiranguid leevendama ja et samas riigi lukkupanek on ikkagi ennetusmeetmete läbikukkumise tagajärg.

"Kui me kõik anname oma panuse, on lukkupanemised välditavad. Jään oma seisukoha juurde, et lukkupanemised on viimane abinõu. Maski kasutamine kusjuures pole mingi imerohi ja seda tuleb teha koos veel teisigi meetmeid rakendades. Kui aga maske kannaks 95 protsenti inimestest, siis lukustamisi vaja ei oleks. Kuid praegu, mil maske kannab 60 protsenti või vähemgi, on lukkupanemisi raske vältida," selgitas WHO Euroopa direktor Hans Kluge.

Aasia riikidest on Jaapanis registreeritud nakatunuid alla 134 000. Koroonasurmasid on Jaapanis alla 2000. Rootsis näiteks on neid kolm korda rohkem. Justkui kontrolli all hoitud haigus teeb aga viimastel päevadel kohalikke rekordeid ning sunnib valitsust tagasi tõmbama kampaaniaid, millega ergutati inimesi näiteks oma kodumaal rohkem reisima.

Neljapäeval registreeriti Tokyos 534 uut koroonajuhtumit ja see on 14 miljoni elanikuga linna ööpäevane rekord.

"Täna ulatus see arv üle 500. Kas viirus levib edasi või mitte, see sõltub teie koostööst. Kõige olulisem on, et suudaksime hoiduda raskelt haigete patsientide juurdetekkimisest. See on see punane joon, millest peame kinni pidama," ütles Tokyo kuberner Yuriko Koike.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et tema koroonaviiruse kordustest on positiivne ja ta jääb eneseisolatsiooni. Annekteeritud Krimmis toimus aga samal ajal rammumeeste võistlus ja Omskist pärit võidumees rõhutas, et ta ei saa endale koroona pärast treeningutest loobumist lubada.

"Ma pole treeninguid lõpetanud mitte ühekski päevaks. Minu jaoks ei ole jõutõstmine ainult eluviis, vaid see ongi mu elu. Ma ei või treeningutest ilma jääda," ütles rammumees Dmitri Skosirski.

Maailm valmistub vaktsineerima

Samal ajal valmistub maailm juba vaktsineerima. USA loodab Pfizeri ja Moderna vaktsiinidega, mille tõhusust on hinnatud enam kui 90 protsendile, alustada lähinädalatel.

WHO eksperdid rõhutavad, et pandeemiast saab jagu vaid siis, kui vaktsineerida vähemalt 80 protsenti planeedi elanikest.

Ühenduse G20 liidrid lubasid Saudi Araabia korraldatud videokohtumisel tagada koroonavaktsiini õiglase jaotamise ning toetada ka vaeseid riike.

"Pandeemia on näidanud, et rahvusvaheline koostöö on kriiside ületamiseks optimaalne viis. Me peame keskenduma kõige haavatavamatele segmentidele. Peame pakkuma tuge kõigile maailma riikidele, sest meie olukord ei ole ohutu, kuni kõigile on turvalisus tagatud," kõneles Saudi Araabia kuningas Salman.

WHO on mures ka koroona eitajate ja vaktsineerimise vastaste pärast, kuid sundvaktsineerimist õigeks ei pea, eelistades selgitustööd.

Saksa välisministeeriumi hiljutisest uuringust selgub, et vaktsineerimisvastaseid ja vandenõuteoreetikuid on edukalt ära kasutanud Euroopa ja USA paremäärmuslased, täiendades nendega oma ridasid.

Keeruline aeg loob ka tragikoomilisi vaatepilte. Laupäeval maeti Belgradis koroonaviiruse tõttu surnud Serbia õigeusu kiriku pead, kes oli nakatunud ühe teise COVID-isse surnud kõrge kirikutegelase matustel. Mõlemad mehed pidasid vaktsiiniks jumalat, mõlema matustel oli palju inimesi, mõlema mehe kirstu käidi suudlemas.