Afganistani sõjas on viimase 14 aasta jooksul saanud surma või sandistunud vähemalt 26 000 last, teatas heategevusorganisatsioon Save the Children.

ÜRO andmed näitavad, et aastatel 2005 kuni 2019 hukkus või jäi sandiks Afganistani sõjas vähemalt 26 025 last, vahendas BBC heategevusorganisatsiooni teadet.

Afganistanis on vägivald viimasel ajal kasvanud, kuna rahukõnelused on seiskunud ning USA viib oma vägesid riigist välja.

Heategevusorganisatsiooni andmetel on Afganistan laste jaoks üks 11 kõige ohtlikumast riigist maailmas.

2019. aastal oli Afganistanis kõigist maailma konfliktidest kõige rohkem laste tapmis- ja sandiks jäämise juhtumeid. Hiljuti avaldatud raporti järgi hukkus tol aastal Afganistanis 874 last ning jäi sandiks 2275.

Enam kui kaks kolmandikku eelmisel aastal kannatada saanud lastest olid poisid. Lapsed said surma või vigastusi nii valitsusmeelsete ja -vastaste lahingutes kui ka enesetapu- ja muudes pommirünnakutes.

Raporti andmetel on konflikti käigus korduvalt koole rünnatud. Save the Children teatas, et 2017.-2019. aastal oli Afganistanis enam kui 300 rünnakut koolidele.

Esmaspäeval algab Genfis doonorriikide kohtumine ning selle eel kutsus Save the Children doonorriike üles kaitsma Afganistani laste tulevikku, suurendades humanitaarabi andmist.

Afganistani sõjas on vastamisi valitsusväed, mida toetavad USA sõjaväelased, ning Taliban ja teised mässulised. Konfliktis on surma saanud kümned tuhanded tsiviilelanikud.

USA väed on Afganistanis püüdnud aidata Talibani minema tõrjuda alates 2001. aastast pärast 11. septembri rünnakuid New Yorgis. Taliban kõrvaldati võimult, kuid hiljem on rühmitus koondunud ning selle kontrolli all on nüüd suurem territoorium kui ühelgi muul ajal alates USA pikima sõja algusest.

Veebruaris hakkas USA oma sõjaväelasi riigist minema viima, kui oli allkirjastanud kokkuleppe mässulistega. Vägivald riigis on samas pärast seda uuesti kasvanud.