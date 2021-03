USA president Joe Biden pakkus laiaulatusliku tehingu raames, et Taliban naaseks Afganistanis võimule. Bideni eesmärk on lõpetada USA ajaloo pikim sõda.

USA väed sisenesid Afganistani peaaegu kaks aastakümmet tagasi. Selle käigus kukutati Talibani režiim ja surma on saanud kümneid tuhandeid inimesi. Nüüd on Bideni administratsioon relvarahu eesmärgil valmis pakkuma islamiliikumisele Afganistani valitsusega võimu jagamise lepingut, teatas The Times.

Biden on pettunud Talibani ja Afganistani ametnike vaheliste rahukõneluste aeglase edenemise pärast. Viimastel nädalatel on Taliban Afganistanis rünnanud ajakirjanikke, kohtunikke ja teadlasi.

USA valitsuse ettepanek Talibanile on esitatud kaheksaleheküljelises dokumendis. Selles on olemas ettepanek, mis annab islamistidele 50-protsendilise esindatuse peamistes Afganistani täidesaatvates võimuorganites. See annaks Talibanile õiguse seaduste ja uue põhiseaduse väljatöötamiseks.

Talibani esindajad liituksid ka uue Afganistani sõjalise komiteega, mille tulemusena islamistid ühinevad Afganistani julgeolekujõududega. Kokkuleppe raames peab Taliban katkestama sõjalised sidemed võõrriikidega ja nad ei tohi värvata juurde uusi võitlejaid.

Afganistani valitsuse esialgne vastus ettepanekule sõlmida Talibaniga kokkulepe oli napisõnaline.

Afganistani esimese asepresidendi Amrullah Salehi sõnul ei saa USA Afganistani rahvale lepingut peale suruda.

"Nad saavad otsustada oma vägede, mitte Afganistani elanike üle," teatas Saleh.

Afganistani president Ashraf Ghani teatas samuti, et uue valitsuse peavad valima Afganistani valijad, mitte võõras riik. Siiski ei lükanud ta kohe USA pakutud lepingut tagasi.

"Oleme valmis rääkima vabadest, läbipaistvatest valimistest rahvusvahelise üldsuse juhtimisel," ütles Ghani.

Taliban on teatanud, et nende juhtkond kaalub USA ettepanekut.

Washington on samas teadlik, et USA vägede lahkumine langeb kokku Talibani kevadise "võitlushooajaga". USA väed lahkuvad Afganistanist lõplikult 1. mail.

USA välisminister Antony Blinken hoiatas samuti Ghanit, et USA lahkumine Afganistanist võib kaasa tuua Talibani kiire territoriaalse laienemise.

Samuti on spekuleeritud, et Bideni administratsioon võib loobuda USA vägede väljaviimisest. Taliban on hoiatanud, et kui tähtaega ei järgita, jätkavad nad rünnakuid USA vägede vastu.

Pärast seda, kui NATO väed 2014. aasta lõpus lahingutegevuse peatasid, on Taliban Afganistanis tagasi vallutanud mitu olulist maapiirkonda. Afganistani julgeolekujõud on suutnud kontrolli säilitada linnapiirkondades, kuid ei suuda verist ummikseisu islamistidega lõpetada.