Süü omaks võtnud Hongkongi aktivistid võeti vahi alla

Aktiviste süüdistatakse meeleavaldusele õhutamises möödunud aasta suvel Hongkongi politseivalitsuse ees, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Dissidendid otsustasid süü omaks võtta, et tõmmata tähelepanu meeleheitlikule olukorrale, millesse demokraatiameelsed hongkonglased sattunud on - pole vabu valimisi, hulk inimesi on vahistatud, on uus julgeolekuseadus, mis muudab kuriteoks igasuguse kriitika Pekingi aadressil.

"Võib-olla tahavad võimud mind vanglasse jätta. Kuid olen veendunud, et ei vanglatrellid, vabade valimiste keeld ega ükski teine meelevaldne võim ei takista meie võitlust. See, mida me praegu teeme, on maailmale selgitamine, kui väga me hindame oma vabadust, mida soovime oma armastatud kaaslastele sedavõrd, et oleme valmis omaenda vabaduse selle nimel ohverdama," rääkis Joshua Wong.

Joshua Wong oli vaid 17-aastane, kui temast kuus aastat tagasi tudengite juhitud vihmavarjuliikumise juht sai. Möödunud aasta meeleavaldustes ei olnud ta tegelikult juhtfiguur, kuid tema näost on saanud demokraatialiikumise ikoon.

Temaga koos on end süüdi tunnistanud kaks pikaaegset võitluskaaslast. Agnes Chow, kes oskab jaapani keelt, on Jaapani meedia tituleerinud demokraatia jumalannaks.

"Ma võin täna või lähitulevikus esimest korda elus vangi sattuda. Muidugi tunnen ma ärevust ettenägematu tuleviku ja eelseisva kohtuasja pärast, kuid loodan, et ei unustata meie kaasteelisi, kes on ohverdanud rohkem kui meie," sõnas ta.

Kohtuprotsess toimub 2. detsembril ja süüdimõistmise korral võib noori oodata kuni kolme aasta pikkune reaalne vangistus.