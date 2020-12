Kõige kauem ehk 13,5 kuud peab vanglas olema Vihmavarju-liikumise ikooniline liider Joshua Wong, tema kaaslased said kümne- ja seitsmekuulise vangistuse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pärast kohtuotsuse väljakuulutamist hüüdis Wong ajakirjanikele, et järgmised päevad on küll rasked, kuid see vangisolek on nähtav.

Kolm aktivisti tunnistasid end möödunud nädalal süüdi meeleavaldusele õhutamises ja sellel osalemises, et tõmmata demokraatia olukorrale Hongkongis suuremat tähelepanu.

Inimõiguste organisatsioon Amnesty International mõistis kohtuotsuse hukka.

"Arvan, et paljud kohtuasjad, mida oleme eelmisest aastast alates näinud, on olnud poliitiliselt motiveeritud. Oleme näinud, kuidas hulk demokraatlikke juhte, näiteks 15 demokraatiat toetavat opositsioonijuhti, arreteeriti selle aasta alguses sama süüdistusega, mis tänasel protsessil ehk ebaseaduslikel rahvakogunemistel osalemise ja nende organiseerimise eest. Samuti selle eest, et osaleti 4. juuni küünlavalgusmeeleavaldusel. See kõik on ühiskondlike liikumiste juhtide poliitiliselt motiveeritud arreteerimine," kommenteeris Amnesty Internationali esindaja Hongkongis Ming Lam.