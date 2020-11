Vandeadvokaat Allar Jõksi hinnangul on valitsuse korraldus avalikes siseruumides maske kanda tühine. Samuti ei ole tema hinnangul kedagi võimalik trahvida maskide mittekandmise eest.

"Niivõrd lihtsas asjas nagu maskisunduse kehtestamine [on] puudusi rohkem kui kooseluseaduse teemalisel uudisel kommentaare. See tekitab kahtluse, kas näiteks muud viiruse piirangud ettevõtetele on õiguspärased," ütles endine õiguskantsler Allar Jõks sotsiaalmeediapostituses.

Jõks toob välja, et nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus ei võimalda selgesõnaliselt kohustada inimesi maske kandma.

Samuti ei näe seadus Jõksi sõnul ette võimalust, kus maskide mittekandmisel oleks võimalik trahve või sunniraha rakendada, sest sunniraha määramisel tuleb teha inimesele tähtajaga ettekirjutus ja alles seejärel ettekirjutuse täitmata jätmisel saaks sunniraha määrata.

Lisaks toob vandeadvokaat suurema puudusena välja, et terviseametil ei ole põhiseaduse kohaselt võimalik seadusliku aluseta rakendada operatiivtehnilisi meetmeid.

"Riigikohus sõnas: "Seda, mida Põhiseaduse järgi on õigustatud või kohustatud tegema seadusandja, ei saa edasi delegeerida täitevvõimule, isegi mitte ajutiselt ja kohtuvõimu kontrollivõimaluse tingimusel."," sedastas Jõks riigikohtu seisukohta.

Kuigi Jõks leidis valitsuse korralduse hulgaliselt puudusi, plaanib ta ise maski kanda.

"Mina kannan maski. Mitte kohustuse pärast, vaid vaatamata sellele," ütles Jõks.

Samas toob tõi ta välja, et kõik kes tunnevad et korraldus nende õigusi piirab, võivad kuu jooksul kohtusse pöörduda.

ERR pöördus kommentaariks ka õiguskantsler Ülle Madise poole, kelle büroost öeldi, et õiguskantsleril ei ole sisuliselt kohane valitsuse korraldusi omaalgatuslikult kommenteerida.