"Viimasel nädalavahetusel oli ülikoolis nii palju haigestunuid kui kogu eelneva sügise jooksul kokku ja selleks, et seda asja kuidagi kontrolli all hoida, otsustasime rangemate meetmete kasuks," ütles ülikooli õppeprorektor Aune Valk ERR-ile.

Ülikooli rektoraadi saadetud pöördumise kohaselt soovitatakse õppetöö kõikjal, kus see on võimalik, kiiresti ümber korraldada. "See tähendab, et kõik loengud ja võimaluse korral ka seminarid toimuvad veebi teel. Praktikumid, eksamid ja arvestused võivad olla ka edaspidi õpperuumides, kuid kindlasti tuleb seal kanda maski ja ennast registreerida. Otsuse konkreetse õppetöö vormi kohta teevad õppejõud, kes teavitavad teid sellest," öeldakse tudengitele saadetud e-kirjas.

Ka Valk rõhutas, et rektoraadi otsus puudutab kõiki teaduskondi ja erialasid, aga mitte ühtemoodi kõiki aineid või õppetöö vorme. Esimesel võimalusel võiks e-teel hakata pidama aruteluseminare või ka näiteks ülesannete lahendamise seminare. Need seminarid aga, mida on keerukam teha e-teel kui arutelusid ja lisaks ka loodusteaduste ja arstiteaduskonna praktikumid jäävad toimuma näost näkku vormis, rääkis õppeprorektor. "Nii, et erialade vahelised erinevused kindlasti on, me ei tõmba piiri erialade vahel, vaid pigem õppetöö vormide vahel," rõhutas Valk.

Piirangud jääksid kehtima kuni semestri lõpuni, ehk jõuludeni, lisas ta. "Ja siis tuleb eksamite periood ning kui veebruaris algab uus semester, siis vaatame olukorrale uuesti otsa," rääkis Valk.

Rektoraadi teates rõhutatakse ka maskikandmise vajadust nagu see on alates 24. novembrist kohustuslik kõikjal avalikes siseruumides ja ühissõidukites kohustuslik. "Maski tuleb kanda kõigis ülikooli õppehoonetes nii koridoris kui ka auditooriumis viibides," öeldakse pöördumises.

Eksamite korralduse otsustavad õppejõud

Valk rääkis, et rektoraat on jätnud eksamite korraldamisel õppejõududele vabad käed. "Eks see sõltub ka sellest, kui reaalne eksami aeg kätte jõuab kuu-pooleteise pärast, et mis see olukord siis on," lisas ta.

Õppeprorektori sõnul andis kevadine koroonalaine ülikoolile juba päris hea kogemuse, kuidas e-teel eksameid teha. "Ütleme niimoodi, et kõikides ainetes seda võimalust, et ilma kontrollita kaugteel eksamit teha saaks, ei ole - see sõltub ikkagi aine iseloomust, mida on vaja kontrollida. Järelvalve võimalused on olemas, aga need ei ole alati kõige lihtsamad ja seal võib olla andmekaitselisi küsimusi," rääkis ta.

Tema sõnul hetkel veel ühtset lähenemist eksamite korraldusele ei ole, aga eksamiteni on ka veel mõnevõrra aega. "Hetkel on see õppejõudude otsustada," märkis Valk.

Pidustused jäävad ära

Rektoraadi teates öeldakse ka, et Tartu Ülikooli aastapäeva aktus ja tõrvikurongkäik 1. detsembril jäävad ära, doktoridiplomite üleandmiseks korraldatakse aga eraldi pidulik üritus 2021. aasta kevadel.

"Tõrvikurongkäik vabas õhus võiks ju veel toimuda, aga enamasti tõrvikurongkäiguga asi ei lõppe - pärast seda kogunetakse korporatsioonides ja selleks, et neid kogunemisi vältida, siis tehtigi täna hommikul otsus, et ka aastapäeva üritused jäävad praegu ära," tõdes Valk.