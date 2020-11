Alates 15. detsembrist saavad lennukilt, laevalt või rongilt saabunud reisijad karantiini lõpetada juhul, kui teevad viis päeva kestnud isolatsiooni järel negatiivse COVID-19 testi.

Praegu peavad uued saabujad olema eneseisolatsioonis 14 päeva.

"See on väga tervitatav samm, mis paneb aluse rahvusvahelise reisimise avanemisele, alustades Ühendkuningriigi lennundusest," kiitis Airlines UK avaldus.

Valitsus valmistab järgmisel nädalal ette ka sulgemismeetmete lõpetamise.

Airlines UK lisas, et näeks meeleldi väljumiseelset või siseriiklikku testimiskorda, mis võimaldaks eneseisolatsiooni nõude üldse võimalikult kiirelt ära kaotada.

Sarnast seisukohta väljendas ka odavlennufirma EasyJet tegevjuht Johan Lundgren. "Oleme alati öelnud, et tõhus testimiskord, mis vähendab karantiininõude kestust, on võtmetähtsusega, et inimesed saaksid uuesti reisima hakata," leidis ta.

Leevenduskavade kohaselt peavad reisijad eelnevalt broneerima eraviisilise läbivaatuse ja karantiini.

Kes aga valikut testimise kasuks ei tee, peab ikkagi kaheks nädalaks karantiini jääma.

Transpordiminister Grant Shappsi sõnul võimaldab uus testimisstrateegia inimestel lähedastega suhelda ning rahvusvahelist äri ajada.

Ühendkuningriigis tegeleb keskvalitsus ka Inglismaa transpordikorraldusega. Šotimaal, Wales'is ja Põhja-Iirimaal vastutavad selle eest regionaalvalitsused.

London otsustas oma lähenemist muuta pärast seda, kui oli saanud kinnituse, et testimine pärast viiepäevast eneseisolatsiooni annab paremaid tulemusi kui lihtsalt saabumisel tehtud testid.

Uue strateegiaga kaasneb ka kava Inglismaa kommertslennujaamade rahaliseks toetamiseks. Rahandusminister Rishi Sunak märkis, et lennundusel on eluline roll töökohtade ja majanduse käigushoidmisel.