EasyJet sai 1,84 miljardit dollarit laenu

Nagu ka teised lennufirmad, on EasyJet lootnud olude paranemist, kuid just Suurbritannias, mis on EasyJeti jaoks suurim turg, on teatatud üha uutest reisipiiranutest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Laen aitab paremini hakkama saada võlakoormaga.

Ettevõte on juba koondanud 4500 töötajat ja müünud suure osa oma lennukipargist.

Samasugust riigigarantiid on kasutanud ka British Airways ja Rolls-Royce.