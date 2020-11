Tallinn varustab oma õpilased maskidega

Tallinn on korraldamas tsentraalset hanget, et kõigile koolilastele alates 7. klassist korduvkasutatavad maskid soetada. Samas ootavad koolid, kas neile makstakse välja kulud, mis nad juba ise isikukaitsevahendeid soetades teinud on.

Ajal, mil kõik asutused on keskselt üles kutsutud maskide, visiiride ja desovahenditega võidurelvastuma, on lahendamata, kuidas kaetakse riigi- ja omavalitsusasutuste tehtud kulud selleks.

Haridusminister Jaak Aab ütles ERR-ile, et näiteks koolide omandivorm on väga erinev: enamik on kohalike omavalitsuste hallata, muist riigi pidada ja käputäis veel erakoolid. Seetõttu pole ka ühtset lahendust kulude kompenseerimiseks.

"See küsimus tuleb kindlasti otsustamisele," ütles Aab ERR-ile. "Mõistlik on kompenseerida, aga küsimus on detailides – kas teha seda maskidena või rahaliselt."

Minister lubas teema neljapäeval valitsuse istungil tõstatada.

Kõige lihtsam on tema hinnangul jätkata maskide tsentraalset jagamist. Nii on tehtud paljude hooldekodude, aga ka koolidega.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ütles ERR-ile, et Tallinn on oma õppeasutusi kevadest saati ise visiiridega varustanud, mistap oli enne uue kooliaasta algust koolidel vajalik varu juba olemas.

Ometi on koolid ka ise kulutusi teinud, näiteks ostnud klassidesse desovahendeid.

"Kui üks või teine kool koostöös haridusametiga on ostnud veel maske juurde, siis me kindlasti saame seda kompenseerida, kui vastavad kuluartiklid on pandud just koroonameetmete alla. Loomulikult saame aru, et maske on vaja, aga peab olema reguleeritud kord, kuidas neid soetada ja kasutada. Enamasti on meil reegel ikkagi selline, et isikukaitsevahendid tulevad tsentraalselt," selgitas Belobrovtsev.

Linnapea Mihhail Kõlvart rääkis Tallinna pressikonverentsil, et pealinn on tegelnud mõned nädalad tarnija otsimisega, kes suudaks koolidele kvaliteetseid maske muretseda.

"Tänaseks on meil ette valmistatud hange ja on leitud ka partner ja esimesed maskid jõuavad nädala lõpuks," lubas Kõlvart.

Eesmärk on, et Tallinna koolides saaks iga gümnasist ja põhikoolis kõik õpilased alates 7. omale linna poolt korduvkasutatava maski. Koolides jagatakse laiali 22 000-23 000 korduvkasutatavat maski.

"Järgmisest nädalast saame selle protsessiga alustada," teatas Kõlvart.