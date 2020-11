Aab ütles saates, et temaga uue ministri valikul eelmisel nädalavahetusel väga palju nõu ei peetud, kuna ta oli Tallinnast ära. "Mina sain viimasel hetkel teada erakonna esimehe valiku," sõnas ta.

Saatejuht Mirko Ojakivi uuris Aabilt, kes olid teised, keda samuti haridusministriametisse kaaluti. Ojakivi küsis spekulatsioonide kohta Yana Toomi ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluva Katri Raigi nime ümber.

"Ja Mihhail Kõlvart jne. /.../ Ma tean, et nendega on räägitud, jah. Ma ei tea, kui konkreetselt see jutt lõpuks käis. Peaminister põhjendas oma valikuid ja tal oli ka palve, et ma võtaksin väljakutse vastu," vastas Aab selle peale.

"Selles kriisolukorras on väga oluline, et juba pool aastat oleme kabinetis ja ministritena selle teemaga kursis. Me teeme neid otsuseid ja teame, kuidas see peab käima, seda kogemust kindlasti oli vaja. Ja teisest küljest olen ma ikkagi hariduselt õpetaja," selgitas ta, miks võis peaministri valik jääda temale.

Aab viib erandid teisipäeval valitsuse lauale

Aab ütles saates, et tõenäoliselt ta viib teisipäeval valitsuse lauale arutlemiseks gümnaasiumiastme distantsõppesse tehtavad erandid.

Ta tuletas meelde, et tegelikult on ka praegu teatud erandid olemas, näiteks on lubatud konsulatsioonid nendele gümnasistidele, kes tahavad teha võõrkeeles välismaale sisseastumiseksameid. Lisaks saavad hariduslike erivajadustega lapsed käia tugiõppel koolis üksi või grupiti.

"Ja laual on ka veel teatud erandeid. Aga ma ei usu, vaadates neid numbreid, mis on ju ka isegi reedest jälle kasvanud, et me saaksime kohe öelda, et võtame selle korralduse maha," ütles ta.

"Pigem tuleb mõelda edasi. See kestab 10. jaanuarini, vahepeal on ka vaheaeg. Kui piirangud mõjuvad, siis peab vaatama jälle umbes sama seisu nagu sügisel oli, et võib kontaktõpet, distantsõpet vaheldada, võib klasside kaupa proovida, aga stsenaariumid tuleb läbi mängida ja see tulevik tuleks kindlalt paika panna," rääkis Aab.

"Võib juhtuda, et jääb see korraldus, et üleüldine distantsõpe vaheajani ja siis kuni 10. jaanuarini, aga selle sees võib-olla mõned erandid on võimalikud. Aga ma ei usu, et me saame kuskil 50-50 (kontaktõpe vs distantsõpe - toim.) mängida. Numbrid ei luba lihtsalt," lisas minister hiljem.

Aab tõdes, et kui olukord läheb veel hullemaks, alles siis võivad piirangud jõuda põhikoolideni. Ta lisas, et kuigi algklasside kinnipanekut ei saa välistada, näitavad teiste riikide kogemus ja ekspertide soovitused, et algklassid on üldse kõige viimased, mis tasub kinni panna.