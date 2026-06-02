Pakosta: riik Narva võimutüli lahendada ei saa

Riigivõimul on piiratud võimalused kohaliku omavalitsuse tegevusse sekkuda isegi siis, kui on tekkinud juhtimiskriis nagu praegu Narvas, ütles justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200). Ministri sõnul näitab toimuv pigem demokraatia elujõudu, mitte kriisi.

"Sellist asja, et valitsus helistab kohalikku omavalitsusse ja ütleb, et oot-oot-oot, tehke hoopis teistmoodi oma asju... Ma saan aru, et see võib meedia ootus olla, aga see päris õige ikkagi ei oleks. Kohalik omavalitsus on meil ikkagi iseseisev ja riigivõim saab sekkuda kohaliku omavalitsuse tegevusse üksnes sellel määral, mis seadus seda voli annab," selgitas Pakosta.

"Meie teadmise järgi on Katri Raik praegu Narva linnapea," lisas ta.

Pakosta hinnangul pole riigivõimul alust ega õigust teostada Narva volikogu tegevuse üle riiklikku järelevalvet ega suunata linna sisepoliitilisi valikuid. Vajadusel piirdub riigi sekkumise võimalus kohtuvõimuga – täpsemalt halduskohtuga –, ehkki pole kindel, kas kohus sellise asja üldse menetlusse võtaks.

Ministri sõnul lahendab 1. juulil jõustuv kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatus praeguse õiguslikult ebaselge olukorra.

"Kuni 1. juulini käesoleval aastal ühel neljandikul volikogust ei ole õigust muuks kui teha ettepanek volikogu istungi kokkukutsumiseks, aga mitte seda istungit ise kokku kutsuda. See õigus tekib neil 1. juulist ja loomulikult ei rakendu see tagantjärele," rääkis Pakosta, et abi võib olla peatsest seadusemuudatusest.

Pakosta selgitas, et kehtiva õiguse kohaselt ei vasta volikogu vähemuse poolt iseseisvalt istungi kokkukutsumine reeglitele, välja arvatud väga erandlikes olukordades, millele on varasemalt viidanud ka riigikohus. "Avalike allikate põhjal ei ole Narvas praegu tegemist sellise erandliku olukorraga, mis õigustaks seaduse erakorralist tõlgendamist," sõnas minister.

Kuigi seadused peavad tagama selguse ja kindlustunde, on inimese loovus seadustest alati sammu võrra ees, leidis Pakosta.

"Inimene on õnneks sedavõrd leidlik, et sellist lauset, et et mingisugune seadus lahendab kõik mured ära... Seda ma küll kunagi ei ütle. Pigem ma vaataks positiivse külje pealt seda, et, et inimestel on leidlikkust ja nupukust leida siis erinevaid variante," lausus Pakosta.

"Demokraatias võib juhtuda väga imelisi asju. Ma ei vaataks seda nüüd nagu demokraatiakriisina, vaid pigem vastupidi – see, et inimesed püüavad piire kombata, ei ole iseenesest ju halb. Demokraatia on selles mõttes ikkagi võrratu valitsemise vorm, et ta üldiselt töötab. Aga kui tekivad mingid väga huvitavad olukorrad ja pannakse nii-öelda press peale kehtivale süsteemile, tuleb jälle uusi lahendusi otsida," sõnas minister.

Narva linnavolikogus on valitsenud pingeline poliitiline olukord alates möödunud aasta lõpust, mil linnapeaks valiti Katri Raik. Raik edestas vastaskandidaat Jaan Tootsi vaid ühe häälega, kusjuures vahetult enne seda toimunud varasem hääletusvoor lõppes viigiga, mis seadis kahtluse alla loodud koalitsiooni püsimise. Napp häälteenamus on toonud kaasa ebaselguse linna juhtimises ja volikogu sisemised vaidlused.

Narva volikogu opositsioon valis esmaspäeval omaalgatuslikul istungil uued linnajuhid. Volikogu esimeheks valiti Urbo Vaarmann, linnapeaks keskerakondlane Jaan Toots. Koalitsioonisaadikud peavad istungit ebaseaduslikuks.

Toimetaja: Mari Peegel, intervjueeris Indrek Kiisler

