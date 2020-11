"Teen täna õhtul Keskerakonna juhatusele ettepaneku esitada haridus- ja teadusministriks praegu riigihalduse ministrina töötava Jaak Aabi ning uueks riigihalduse ministriks seni Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni juhtinud Anneli Otti," teatas Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas.

Ratas lisas, et haridusvaldkond on Keskerakonna jaoks olnud alati väga oluline ning Aab on oma kogemuse ja asjatundlikkusega vääriline kandidaat jätkama Mailis Repsi professionaalset tööd.

"Peame panustama ja pingutama, et Eesti laste haridus oleks jätkuvalt maailma parimate seas, meie õpetajate ja haridustöötajate pingutused väärtustatud ning kõrgharidus ja teadus areneksid," ütles Ratas.

Ottil on töökogemus kohalike volikogude ning valla- ja linnavalitsuse tasandilt.

"Samuti on ta Kagu-Eestist valitud riigikogu liikmena seisnud Eesti tasakaalustatud regionaalse arengu eest ning panustanud oma teadmiste ja oskustega haldusreformi edukasse rakendamisse. Kindlasti jätkab Anneli Keskerakonna valitsuses tehtud tööd omavalitsuste rolli, võimekuse ja tulubaasi tugevdamisel, et need oleksid kohalikul tasandil riigile tugevaks partneriks," märkis Ratas.