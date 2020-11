Kraavile esitatud kahtlustus on seotud Saaremaa Laevakompanii kriminaalasjaga

Eesti kohtuparktikas on lahti rullumas pretsedenditu kohtuasi, sest kahtlustuse on saanud tuntud pankrotihaldur Veli Kraavi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Riigiprokuratuuri kinnitusel omastas Kraavi pankrotihaldurina tegutsedes kolme pankrotimenetluses oleva äriühingu vara kogusummas üle 970 000 euro. Lisaks esitati mehele kahtlustus altkäemaksu võtmises.

"Teiseks pooleks on samamoodi ühe pankrotimenetlusega seotud isik, kelle huvisid Veli Kraavi oli nõus selles pankrotimenetluses esindama ja asus tegema talle soodsaid toiminguid. /.../ Ma saan täna öelda, et osa kahtlustusest on seotud Saaremaa Laevakompanii pankrotimenetlusega," selgitas keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Laur.

Lääne ringkonnaprokuratuuris menetletakse praegu kriminaalasja, milles kahtlustatakse Vjatšeslav Leedole kuulunud Saaremaa Laevakompanii kuritegelikku pankroti põhjustamist.

Nii Lauri kui ka riigiprokurör Sigrid Nurmi hinnangul on Veli Kraavi käitumine vastuolus pankrotimenetluse põhimõtetega. Pankrotihaldur peab erapooletult esindama kõigi osapoolte huve, mitte eelistama isiklikku kasu.

Veli Kraavi reedel telefonile ei vastanud.

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja hinnangul heidab juhtum varju kõigile pankrotihalduritele.

"Meil on 68 pankrotihaldurit ja mina ikkagi usun, et nad teevad tööd hoolsalt ja pühendunult. Pankrotimenetlus on minu meelest väga kontrollitud menetlus, sest pankrotimenetlust kontrollib kohus, kontrollib pankrotitoimkond ja võlausaldajate üldkogu. /.../ Pigem on see erandjuhus, mitte levinud võimalus. /.../ See on väga halb pretsedent ja me iga päev töötame selle nimel, et kõik menetlused oleks selged ja läbipaistvad," kommenteeris koja kantsler Kristi Hunt.

Ta tuletas meelde, et kedagi ei ole veel süüdi mõistetud.

"Antud hetkel on Veli Kraavi nende menetluste keskel teinud toiminguid, mis ei ole saanud kohtu poolt hinnangut või mida ta ei ole kohtule esitanud ehk ta on teinud sisuliselt kohtust mööda minnes. /.../ Tasuks mõelda selle peale, et pankrotihaldurite tegevus oleks rohkem kontrollitav ja järelevalve tõhusam, mida nad selle menetluse käigus panktotivaraga teha saavad ja võivad," ütles Leho Laur.

Kohtute kommunikatsiooniosakond kinnitas kirjalikult, te esmane kontoll ja vastutus lasub siin pankrotitoimkonnal, kohus üksikute tehingutega ei tegele, vaid kinnitab lõpus võlausaldajate üldkooseoleku otsuse.

Justiitsministeeriumist öeldi "Aktuaalsele kaamerale", et ühe juhtumi põhjal ei saa eeldada, et pankrotihaldurite töökorraldus vajaks muudatusi.