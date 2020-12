Prokuratuur kahtlustab Leedot mitmes kuriteos

Neist esimene asi võib kaasa tuua kuni kolme aasta pikkuse vangistuse, teine lisada kuni aasta ja kolmas veel kuni kolm aastat. Riigiprokuratuuri kahtlustuse puhul käib jutt 30 000 eurost altkäemaksust ning selle eest võib kuni viieks aastaks trellide taha sattuda.

Politsei kuulas Leedo üle juba mullu mais ning toona otsis keskkriminaalpolitsei läbi ka tema firmade kontorid.

Lisaks pitsitavad ärimeest miljonitesse eurodesse ulatuvad rahalised nõuded. Septembris hoiatas Pärnu maakohus, et Leedo võib võlgade tasumise vältimiseks oma varaga skeemitada ja muutuda maksejõuetuks.

"On alust arvata, et füüsilise isikuna ei ole Leedo suure tõenäosusega võimeline ligi 19 miljoni euro suurust nõuet rahuldama," leidis kohus ja lisas, et Leedo on "oma varasema käitumisega veenvalt näidanud, et võlausaldajate huvid talle korda ei lähe".

Vjatšeslav Leedo kaitsja Elmer Muna teatas Eesti Ekspressile, et Leedo ei nõustu talle esitatud kahtlustusega ja pole seadust rikkunud.

"Prokuratuuri 26. novembri pressiteate kohaselt esitati Veli Kraavile kahtlustus seoses 970 000 euroga. Leedo kontekstis saan kinnitada, et talle on esitatud kahtlustus altkäemaksu andmises 30 000 euro ulatuses ja me ei oska kommenteerida ülejäänut, 940 000 euro suurust summat," seisab kaitsja teates.