Iraani tuumaprogrammiga väidetavalt seotud teadlane sai rünnakus surma

Iisraeli väitel 2000. aastate algul Iraani sõjaotstarbelist tuumaprogrammi juhtinud teadlane on tapetud, teatas reedel Iraani riigimeedia.

Riigitelevisioon viitas allikatele, mis kinnitasid Mohsen Fakhrizadeh' tapmist.

Fakhrizadeh juhtis Iraani Amadi programmi, mis Iisraeli ja lääneriikide sõnul oli sõjaoperatsioon, mille eesmärk oli uurida tuumarelva ehitamise võimalusi. Teheran on korduvalt väitnud, et selle tuumaprogramm on rahumeelne.

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) teatel peatati Amad 2000. aastate alguses.