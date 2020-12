Peale Iraani tuumateadlase tapmist on pinged Pärsia lahe piirkonnas kasvanud ja USA on regioonis suurendanud sõjalist kohalolekut.

Pentagon kinnitas, et USA lennukikandja USS Nimitz ja selle saatelaevad on liikunud Pärsia lahte. Eelmisel nädalal paigutas USA Katari B52 strateegilised pommitajad, teatas The Times.

Araabia Ühendemiraatides (AÜE) on suur iraanlaste kogukond ning riik on nüüd oletatavalt peamine kättemaksu sihtmärk.

Iraani suhtes vaenulikud Lähis-Ida riigid AÜE juhtimisel on Iraani tuumateadlase Mohsen Fakhrizadehi tapmise hukka mõistnud.

Sellel nädalal sõidab Pärsia lahe piirkonda president Trumpi nõunik ja väimees Jared Kushner, et lõpetada Saudi Araabia, Bahreini ja AÜE blokaad Katari vastu. Kõik neli riiki on USA liitlased, kus baseeruvad Ameerika Ühendriikide sõjajõud.

Saudi Araabia ja Katari lepitamise eesmärk on taastada stabiilsus Pärsia lahe piirkonnas ja tugevdada Iraani-vastast koalitsiooni. Samuti oleks see suureks viimase minuti diplomaatiliseks võiduks Trumpi administratsioonile.

Sellel nädalal tapeti Süürias õhurünnakus veel Iraani revolutsioonikaardiväe ohvitser Muslim Shahdan.