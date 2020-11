Euroopa Parlamendi väliskomisjoni Venemaa-teemalisel arutelul osalesid Aleksei Navalnõi, Vladimir Kara-Murza, Vladimir Milov ja Ilja Jašin, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nad rõhutasid, et järgmise aasta duumavalimiste üks võtmeküsimusi on, kas poliitiline opositsioon saab üldse võimaluse valimistel osaleda. Nad ütlesid, et kui opositsioon on sunnitud jälgima valimisi vaid kõrvalt, tuleks valimistulemusi käsitleda pettusena.

"Nad ilmselt jätkavad tõelise opositsiooni valimistel osalemise keelustamist. See on põhiküsimus, kui räägime Venemaa valitsuse legitiimsusest, sest just see tuleks mustvalgelt esikohale seada. Kui pole päris opositsiooni osalust valimistel, pole legitiimsust ega Venemaa presidendi või parlamendi legitiimsuse rahvusvahelist tunnustamist," sõnas Milov.

Sanktsioonide puhul rõhutasid nad, et need peaksid sihtima senisest enam oligarhe ja president Vladimir Putini lähikonda.

"Putini ringkond peab olema sanktsioonide tegelik sihtmärk. Ja ütlen väga otse, et kuniks Usmanovi kõige kallim jaht seisab Barcelonas või Monacos, ei hakka keegi Venemaal või isegi Kremlis suhtuma Euroopa sanktsioonidesse tõsiselt," rääkis fondi Korruptsioonivastane Venemaa looja Aleksei Navalnõi.