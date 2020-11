Haapsalus on traditsioon, et advendiküünlad süüdatakse juba laupäeval. Koroonakriisi tõttu jäi ära linna toomkirikus plaanitud kontsert ja lossiplatsil õpilasfirmade laat, kuid advendivalgus sai rahvale vabas õhus siiski jagatud.

Teekond Haapsalu vanalinna südamesse oli erilisem kui tavaliselt, sest mitmel pool oli sisse lülitatud teistsugune valgustus. Advenditule süütas lossiplatsil luteri kiriku piiskop Tiit Salumäe, kes läitis seejärel postidele asetatud küünlad, millelt rahvas sai tuld omale koju kaasa viia.

"Minu arvates ongi kõige olulisem see, et me valgusega võidame pimeduse. Ega muud võimalust pimedust võita ei ole kui valgus, ja süütame advendiküünlad, jagame seda valgust, hoiame üksteist ja iseennast ja nii me võime vastu minna jõuludele," lausus EELK piiskop Tiit Salumäe.

Koroonaohu tõttu tehti algsetes plaanides mitu muudatust. Ära jäid kirikukontsert ja lossiplatsil toimuma pidanud laat. Jõuluvana sai rahvas siiski oma silmaga näha.

Laupäeva õhtul süüdati lisaks advendiküünaldele ka Haapsalu linna jõulupuu tuled.