Henn Põlluaas: soovin, et jõulurõõm leiaks oma tee igaühe hinge

Tänasega algab imeline advendiaeg. Jõuluootuse aeg.

Saagu sellega lõpp maad võtnud ärevusel. Soovin, et jõulurõõm- ja rahu leiaks neil aasta viimastel nädalatel oma tee igaühe hinge.

Tehkem nii, et meie lapsed oleksid hoitud, meie vanemad terved ning sõbrad lähedal.

Soovin kogu hingest, et me sellel ootuse ajal kulgeksime üheskoos oma perekondadega. Et emadel oleks emaks olemise aega ja isadel isaks olemise aega. Et kõik meie pered oleks õnnelikud.

Meil lasub ühtse pere ja vanematena vastutus kõikide laste ees. Iga laps peab saama osa jõuluimest ja rõõmust. Jagatud rõõm on alati suurem.

Toogu süüdatud advendiküünlad sooja kuma meie tubadesse, täitugu meie kodud piparkoogihõnguga ja viigu iga hetk meid lähemale jõuluimele.

Loodan, et valge ja sillerdav lumevaip katab jõuludel meie põlist maad. Siis on talv kergem ja maailm helgem.

Imeilusat jõuluootust, kallis Eesti!