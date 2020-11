Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 175 inimesel. Harjumaa uutest juhtumitest 132 on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 109 ning Tartumaale 22 uut positiivset koroonaviiruse tuvastamise testi tulemust.

Võrumaale lisandus kaheksa ning Põlvamaale seitse uut nakatunut. Pärnu- ja Viljandimaale lisandus kuus uut nakatunut ning Jõgeva- ja Valgamaale viis. Järva- ja Lääne-Virumaale lisandus kaks uut nakatunut ning Rapla- ja Läänemaale lisandus üks uus nakatunu.

Kuue positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 332,29 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 6 protsenti.

Terviseameti jälgimisel on üle 27 000 inimese

Põhja regiooni olukord

Põhja regionaalosakonna 26.-28. novembril lisandunud juhtumitest 118 korral sai inimene viiruse pereliikmelt, 74 juhul tuttavalt ja 32 juhul töökohal. 156 juhtumi puhul nakkusallikas ei selgunud, välismaalt toodi viirus sisse 13 juhul: ühel juhul Inglismaalt, kahel juhul Ukrainast, kahel juhul Rootsist, kahel juhul Venemaalt ning kuuel juhul Soomest. 201 juhtumi asjaolud on endiselt täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 15 200 inimese, kellest 2264 on nakatunud.

Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 26 kollet. Kooli koldeid on kokku neli, töökoha koldeid on kokku üheksa, ürituse koldeid on üks ja tutvusringkonna koldeid on kokku kaheksa. Lisanduvad veel kaks hooldekeskuse kollet, haiglakolle ning Tallinna vangla kolle.

Ööpäeva jooksul Lääne-Virumaale lisandunud ühel juhul sai inimene nakkuse tuttavate kaudu, teise juhtumi nakatumise asjaolud on selgitamisel. Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud nakatunutest 26 inimest sai viiruse pereliikmelt, 12 töökohalt, 11 tuttavalt ja üheksa koolist. Ühel juhul nakatuti Kaitseväes, ühel juhul hoolekandeasutuses ja üks juhtum toodi sisse Venemaalt. Ülejäänud viimase ööpäevaga lisandunud nakkusjuhtumite asjaolud on selgitamisel.

Ida regiooni olukord

Ida regiooni tööpiirkonnas on 25 aktiivset kollet. Kokku on koolikoldeid kuus: Sillamäel kaks, Kohtla-Järvel kolm ja Jõhvis üks. Kaks lasteaia kollet: üks Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Töökohakoldeid on kokku seitse: kolm Narvas, üks Sillamäel, üks Jõhvis, üks Tapal ning üks Lääne-Virumaal. Narvas on kaks asutuse kollet, Sillamäel on üks asutuse kolle ning üks tervishoiuasutuse kolle on Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Sillamäel on huvitegevuse kolle. Toila vallas on tuttavate kolle ning Lüganuse vallas on perekonna kolle. Viru vangla koldes on 250 inimest, Kohtla-Järve tervishoiuasutuse koldes on 91 inimest, Narva jäähoki koldes on 76 inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 5400 inimese, kellest nakatunud on 1069.

Lõuna regiooni olukord

Ööpäeva jooksul lõuna regiooni lisandunud uutest nakkusjuhtudest 15 juhul on olemas seos teadaolevate nakkusjuhtudega, ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.

28. novembril Tartumaale lisandunud 16 juhul nakatuti perekonnas, 11 juhul on nakkusallikas teadmata, viiel juhul nakatuti õppeasutuses, neljal juhul töökohal ning üks nakatunu sai viiruse sõpruskonnast. Jõgevamaale lisandunud kolmel juhul nakatuti hoolekandeasutuses, ühel juhul sai inimene viiruse pereliikmelt ning kolme nakatunu nakkusallikas on teadmata. Võrumaale lisandunud ühel juhul nakatuti pereringis, üks juhtum on teadmata nakkusallikaga. Põlvamaale lisandunud kolmel juhul nakatuti perekonnas, üks nakatunu sai viiruse töökohalt ning ühe nakkusallikas on teadmata. Valgamaale lisandunud kolme nakatunu nakkusallikad on teadmata. Viljandimaale lisandunud kaks nakatunut said viiruse õppeasutusest ning üks on teadmata nakkusallikaga.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 5300 inimese, kellest 610 on nakatunud (haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid).

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 13 aktiivset kollet, kolletest suurim on 59 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldeid on kolm, hobikoldeid on kaks ning õppeasutuse koldeid on kuus. Üks kolle on seotud meelelahutusasutusega.

Üks Pärnumaa uus juhtum on seotud nakatumisega õppeasutuses ning teine nakatumisega perekonnas, kahe nakatumise nakkusallikad on teadmata. Läänemaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse tuttavalt. Ülejäänud lääne regionaalosakonna juhtumise asjaolud on selgitamisel.

Lääne regiooni olukord

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 1170 inimese, kellest 184 on nakatunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üks 11 nakatunuga Pärnumaa kooli kolle, teine koolikolle on üheksa nakatunuga ning hooldekodu kolle, kus on 14 nakatunut. Läänemaal on jälgimisel ettevõtte kolle, kus on kuus nakatunut. Lisaks on lääne regiooni jälgimisel üks Tallinnas asuv ettevõtte kolle, kus on viis nakatunut.

Haiglas viibib 191 koroonaviirusesse nakatunut

Pühapäeva, 29. novembri hommikuse seisuga viibib haiglas 191 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on seitse patsienti.

Koju saadeti üks inimene. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati möödunud ööpäeva jooksul kokku 16. Üks inimene viidi üle teise haiglasse ja üks inimene mitte-COVID-19 osakonda.

Ööpäeva jooksul suri kolm koroonaviirusega nakatunud inimest. Kokku on Eestis surnud 112 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 759 COVID-19 haigusjuhtumit 742 inimesega.

29. novembri seisuga on tervenenud 6994 inimest. Neist 5385 inimese (77 protsenti) haigusjuhtum on lõpetatud, 1609 inimese (23 protsenti) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud ligi 475 000 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 12 052 (2,5 protsenti testide koguarvust).

Terviseamet kutsub lähedaste nimel pingutama

Pingutame, et saaksime veeta jõulud lähedastega koos. Jõulud ei peaks olema üksildased, vaid koos endale kallite inimestega. Selleks hoidume suurematest pidustustest ja peame kinni kõigist riigis kehtestatud piirangutest, kutsub üles terviseamet.

Koroonaviiruse levik on Eestis laialdane ja kiire, mis tähendab, et nakatuda võib igal pool inimestega kokku puutudes. Paljudel inimestel avaldub koroonaviirus kergete sümptomitega. Seega tuleb hoida distantsi, kanda maski, õhutada ruume, pesta käsi ja laadida alla HOIA mobiilirakendus.

Terviseamet soovitab eelistada asjaajamisel elektroonilisi kanaleid ja e-teenuseid ning korraldada võimalikult suur osa oma asjaajamisest elektrooniliste kanalite kaudu.

Infot tuleks hankida usaldusväärsest allikast

Koroonaviiruse teemal levib sotsiaalmeedias eksitavat infot ja vandenõuteooriad, mis panevad inimesi enda ja teiste tervisega asjatult riskima ning aeglustavad sellega tavaelu juurde naasmist. Kutsume üles inimesi jälgima riigi ametlikke infokanaleid ja jagama edasi ainult seda informatsiooni, mis on nende allikate poolt kinnitatud. Lisainfot saab aadressidelt kriis.ee, terviseamet.ee ja riigiinfo telefonilt 1247.