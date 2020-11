Raik soovib Ida-Virumaale terviseameti kriisijuhtimist

Raik andis sotsiaalmeedias teada, et saatis esmaspäeval riigikogu Ida-Viru toetusrühma nimel terviseameti juhile Üllar Lannole, peaminister Jüri Ratasele ja sotsiaalminister Tanel Kiigele kirja, milles tegi ettepaneku viia Narva ja teistesse Ida-Virumaa omavalitsustesse sisse kriisijuhtimine terviseametist või päästeametist, nagu seda tehti kevadel Saaremaal.

"Suhtlemine erinevate kriisijuhtimise osapooltega viitab

koordinatsiooni vajadusele. Kriisimeeskond peab omama täielikku

informatsiooni, koostama ohuhinnangud ja vastavad tegevuskavad. Meditsiini, elutähtsate teenuste, sotsiaalhoolekande, siseturvalisuse ja kohaliku elu küsimuste koordineerimine on praegu ülioluline," kirjutas ta Facebookis.

Raik tõi välja, et koroonaviiruse nakkuskordaja Narvas on praegu 801, Sillamäel veel kõrgem ning et tõsine olukord on ka Kohtla-Järvel.

"Vaadates kaubanduskeskuseid, siis iga viies inimene, eelkõige mees, on ilma maskita. Inimesed ei mõista sugugi alati olukorra kriitilisust.Teades Narva haigla ja Ida-Viru keskhaigla keerulist seisu, olles sealhulgas kursis nakkuse haiglasisese levikuga, on ülioluline leida lahendus haigla töö toetamiseks, spetsialistide suunamiseks piirkonda ja vajadusel ka haigete transportimiseks teistesse Eesti piirkondadesse. Narva linna elanikud on mures, kuna neil tuleb kiirabi tunde oodata," lisas Raik.