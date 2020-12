Kaupo Meiel: lõhestatud jõulupuud lõhestatud jõulukuul

Kuna kõik hullumeelsed asjad, mida ülevoolav fantaasia suudab ajusoppides kokku keeta, on maailmas tegelikult juba olemas, siis on kindlasti olemas ka Eesti lõhestamise survegrupp, mis korrapäraselt kogunedes nuputab välja uusi võimalusi Eesti lõhestamiseks ja lõhestub sageli ise sel põhjusel, et ei suuda jõuda kokkuleppele, kuidas oleks kõige parem Eestit lõhestada.

Lõhestamise teenistuses ei ole mitte ainult kavandatav abieluteemaline rahvahääletus, vaid kõik valimised kui sellised, sest ka siis tirivad ühed poliitikud rahvast ühele poole ja teised teisele poole.

Iga inimene peab tänapäeval olema kas konservatiiv või liberaal, vahepealsed ja seni üldinimlikuna tunduvad võimalused, et ollakse mõnes küsimuses konservatiivne, mõnes liberaalne, keelatakse ilmselt ära samaaegselt järgmiste koroonapiirangute kehtestamisega.

Olukord on seda kummalisem, et valitsuse juhtohje hoiab Keskerakond, mis definitsiooni kohaselt peaks kahte poolust ühendama, mitte nendevahelist lõhet suurendama. Aga kui lõhe liberaalide ja konservatiivide vahel on suur ja nende vahel paikneb Keskerakond, siis ongi Keskerakond sealsamas lõhes, et mitte öelda kuristikus.

See on kõik muidugi harilik poliitika, millel meie tavalise igapäevaeluga ei tohiks tegelikult ülemäära suurt pistmist olla. Kütku katelt kristlane, moslem või homoseksuaal, peaasi, et kütab, sest nõnda on mu tuba soe. See põhimõte on kahjuks nüüdseks aegunud ega vasta ajastu vaimule nagu ei vasta ajastu vaimule enam ka jõulud.

"Tegemist on kena traditsiooniga, milles kohtuvad küll kristlus ja paganlus, aga mitte liberaalsus ja konservatiivsus."

Väga pikka aega võis vähemalt üheks üsna poliitikakaugeks sündmuseks pidada just jõulude tähistamist. Tegemist on kena traditsiooniga, milles kohtuvad küll kristlus ja paganlus, aga mitte liberaalsus ja konservatiivsus.

Käesoleval andvendil see neutraalne kants langes ja edaspidi peame ilmselt hakkama selget vahet tegema, millises poliitilises pooluses me üksikisikutena oma jõulude tähistamisega täpselt asume.

Diskursus muutus Rakveres. Eesti Päevaleht vahendas, et näitleja Ülle Lichtfeldt ja SDE esimees Indrek Saar müüsid linnale jõulukuuse ja annetasid puu eest saadud 500 eurot LGBT+ filmifestivalile Festheart ja Rakvere Kolmainu kogudusele.

Rakvere keskerakondlasest abilinnapea Andres Jaadla deklareeris selle peale, et "jõulud on kristlik ja konservatiivne püha. Aga linnaväljakul on sotsiaaldemokraatlik jõulupuu." Jaadla pani koos mõttekaaslastega kohaliku raudteejaama ette püsti oma kuuse. Rakvere Keskerakonna fraktsiooni linnavolinik Allan Jaakus ütles Päevalehele, et see on "uhke kristlik kuusk, siin on õige jõulurahu, õiged väärtused."

Rakvere on oma jõulukuuskede, õigemini jõuluinstallatsioonidega mitu aastat kõneainet andnud. Vahvad ja julged ettevõtmised on jäänud kahjuks minevikku, aga märgilise tähendusega jõulusündmuste korraldamise traditsioon ei katkenud.

Rakvere eeskujul võiksid kõigis Eesti asulates kõrguda poliitiliselt selgelt määratletud avalikud jõulupuud. Ühes linna otsas on liberaalne, et mitte öelda sotsiaaldemokraatlik kuuseke ja teises linna otsas kristlik ehk konservatiivne kuusk.

Jõuluvanasid on samuti kaks. Punase kuuega liberaal viib kinke omasugustele ja rukkilillesinise kuuega konservatiiv külvab kingitustega üle neid, kes jagavad tema poliitilisi vaateid, pareerides samal ajal süvariigi päkapikkude süüdistusi, et näeb kuidagi kahtlaselt Ded Morozi moodi välja.

Niisiis ei ole soovitatav enam soovida lihtsalt "häid jõule", vaid tuleks lisada ka täpsustus, et kas soovitakse "häid konservatiivseid jõule" või "häid liberaalseid jõule". Pühad lähenevad, päevad hakkavad peagi muutuma vähehaaval valgemaks ja maailm läheb samal ajal vähehaaval hullemaks.

Kõiki Vikerraadio päevakommentaare on võimalik kuulata Vikerraadio päevakommentaaride lehelt.

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil arvamus@err.ee. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel. Artikli kommentaariumist eemaldatakse autori isikut ründavad ja/või teemavälised, ropud, libainfot sisaldavad jmt kommentaarid.