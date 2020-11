Parempoolsete vastuseis seab ohtu nii referendumi kui koalitsiooni

"Isamaalasena ütlen abielureferendumile "ei"". Sellise lause on ühismeedias oma profiilipildi juurde pannud riigikogu Isamaa fraktsiooni liikmed Siim Kiisler, Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Üllar Saaremäe.

Saaremäe ütles, et tervise- ja majanduskriisi tingimustes ei peaks abielureferendumi korraldamine olema kõige tähtsam asi, mida ajada, ja ta lubab riigikogus selle korraldamise vastu hääletada. Tema hinnangul on senimaani segane, kas referendum oleks põhiseaduslikult siduv või mitte ning arusaamatuks jääb ka selle eesmärk.

"Meil on ju olemas perekonnaseadus, mille osa üks, peatükk üks, paragrahv üks ütleb, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel. Mitte keegi ei ole pannud ju seda kahtluse alla. Mis asi see siis täpselt on, mida me tahame teada ja milleks meil seda vaja on," lausus Saaremäe.

Kui rahvahääletuse korraldamise vastu hääletavad Saaremäe, Kiisler ja Ladõnskaja-Kubits ning näiteks ka Isamaa parempoolsete ühendusega liitunud Mihhail Lotman, kaoks koalitsiooni tagant neli häält ja alles jääks 51. Ehk veel ühe hääle ärakukkumine tähendaks juba riigikogu enamuse kaotust ja referendumiplaani mahahääletamist.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Anti Poolamets (EKRE) tuletas meelde, et Isamaa peamise valimislubaduse ehk teise pensionisamba reformi, tegi sama koalitsioon ära.

"Aga nüüd siis, kui neile väärtuslik lubadus on täidetud koalitsioonipartnerite poolt ja samal ajal neil on olnud endal samasugune lubadus, nagu EKRE-l, et kooseluseaduse ja abielu teemaga minnakse edasi, siis alt ära hüppamine – see on omaenda erakonna, koalitsiooni ja omaenda valijate ninapidi vedamine," lausus Poolamets.

Poolamets lisas, et lubadus rahvahääletus korraldada on selgelt koalitsioonileppes fikseeritud. "Koalitsiooni tegevuse kohale kerkib küsimärk, et kui seda lepingut ellu ei viida, siis tuleb see kindlasti lauale, et kas me saame niimoodi jätkata," märkis Poolamets.

Referendumi korraldamise eelnõu tuleb riigikogus esimesele lugemisele 14. detsembril.