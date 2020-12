"Riigikogu Keskerakonna fraktsioon peab kinni koalitsioonilepingust ja toetab rahvahääletuse menetlemist täiskogu istungil. Keskerakond on seisnud otsedemokraatia eest ja peame oluliseks koalitsiooni töövõimet," ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu teisipäeval ERR-ile.

Ka Isamaa fraktsiooni esimees Priit Sibul ütles, et ei toeta hääletuse vabaks andmist, mööndes samas, et mitmed Isamaa saadikud on nagunii juba lubanud koalitsioonileppele vastupidiselt käituda.

"Ma ei saa sellest loogikast lõpuni aru, sest enamasti on ju niiviisi, et inimesed valivad vastavalt oma vabale tahtele ja armastust täis südamele erakonna, kuhu nad kuuluvad ja mille seisukohti nad toetavad," rääkis Sibul. "Ja siis on ju ülimalt loogiline, et sa räägid kaasa erakonna programmiliste seisukohtade kujundamisel," lisas ta.

"Ja kui on küsimused, mis hääletusele tulevad, siis loomulikult me ju räägime läbi ja see minu meelest toimib alati," rõhutas Sibul.

Tema sõnul tundub teema veidi ülemüstifitseeritud. "Ma ei tea, kas on mingid küsimused siiamaani olnud, kus erakonnad või fraktsioonid oleks arutanud, et vaat nendes küsimustes me ei käitu vastavalt sellele nagu on kokku leppinud või nii nagu programmis ette nähtud. Ma ei kujuta ette, et kui sedapidi minema hakata, siis kuna ja kuhu ja kuidas välja jõutakse?" rääkis Sibul. "Ma ei saa sellest loogikast lõpuni aru," tõdes ta.

Riigikogu erakonnad võiks abielureferendumi teema hääletused oma liikmetele vabaks anda, et saadikud saaks hääletada vastavalt oma südametunnistusele, ütles Keskerakonna nimekirjas asendusliikmena riigikokku saanud parteitu Imre Sooäär. Ta põhjendas seda osalt sellega, et erakondade valimisprogrammides enne 2019. aasta riigikogu valimis ei olnud punkti, milles nad oleksid sellist rahvahääletust lubanud.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) valimisprogrammis on küll punkt, milles öeldakse: "Määratleme abielu põhiseaduses mehe ja naise vahelise liiduna."

EKRE, Isamaa ja Keskerakonna koalitsioonileppes öeldakse: "Viime läbi muu riigielu küsimusena rahvahääletuse ettepaneku kohta täiendada põhiseadust

määratledes abielu mehe ja naise vahelise liiduna. Antud riigielu küsimuse hääletuse viime läbi 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste ajal. Juhul kui rahvahääletuse tulemus on positiivne, siis võtame vastu põhiseaduse täienduse, määratledes abielu mehe ja naise vahelise liiduna."