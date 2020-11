Nii Tallinna haiglad kui ka Tartu ülikooli kliinikum on otsustanud taas enam mitte lubada isadel jääda sünnitusjärgselt koos ema ja lapsega perepalatisse. Seda võimaldavasse Lõuna-Eesti haiglasse tuleb sünnitajaid nii Tartust kui ka Viljandist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Et ennetada nüüd palatite ülekoormust, teatas haigla, et kaugemalt tulijatele ei pruugi kohti jätkuda.

"Meil on tõesti antud palve, et väljastpoolt Kagu-Eestit tulevad sünnitajad võiksid eelnevalt telefoni teel ühendust võtta ja küsida, kas meil parasjagu on vaba pinda. Ega siiamaani ei helistatud, tuldi lihtsalt, kõik ju teavad, et haiglad üldiselt võtavad kõiki sünnitajaid vastu ja kui sünnitusega kiireks läheb, ega siis ei ole vaja telefoni ka haarata, kui ta juba siin on," rääkis Lõuna-Eesti haigla juhatuse liige Arvi Vask.

Viie perepalatiga Järvamaa haiglas toimub nii-öelda sünnitusturismi Raplast ja Rakverest iga kuu, ent nüüd on rohkem hakanud tingimuste kohta pärima ka pealinna emad.

"Sel kuul on olnud üks pere, kes tuli ekstra Tallinnast siia sünnitama. Küsitud on küll, et kas meil lubatakse isasid perepalatisse, kas meil lubatakse sünnituse juurde, mida tegema peab, kas proove andma - seda on küll küsitud me käest," rääkis Järvamaa haigla sünnitusosakonna juht Marju Raja.

Ka suuremates haiglates on siiski praegu reeglid kevadest leebemad, sest tugiisik saab sünnituse juures olla, juhul kui on eelnevalt andnud negatiivse proovi. Tartu ülikooli kliinikumi vanemämmaemanda Sirje Kõvermäe sõnul ei luba nad teda aga sünnitusjärgsesse perepalatisse, sest esialgne negatiivne test võib järgmisel päeval osutuda positiivseks ja perepalatis on kokkupuuteid erinevate töötajatega rohkem.

"Seal personal käib mitmeid kordi - ema läbivaatus, vastsündinu läbivaatus, imetamisnõustamine, beebi pesemise abi, mähkmete toomine. See on kohtumine mitmete inimestega," ütles Kõvermägi.

Ülikooli kliinikumis kehtib praegu punane ohutase, mis tähendab mitmeid piiranguid. Perepalatisse mittelubamine on Kõvermäe sõnul tekitanud enim emotsionaalset vastukaja.

"Me mõistame seda tagasisidet, inimestes tekitas see muret ja ärevust, pered tahavad koos olla. See pole meie eesmärk, et midagi ära keelata. Aga praegu ei saa selle vastu parata," ütles ta.