Koroonapiirangud haiglates tõid kaasa pahameelelaine

Koroona epideemiline levik Tallinnas ja Harjumaal sundis pealinna sünnitushaiglaid langetama otsuse, et isa võib küll olla sünnituse juures ja veeta uue ilmakodaniku esimesed tunnid koos temaga, aga pärast seda tuleb tal lahkuda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Täna on meil osakonnas kõige väiksem beebi 500-grammine ja selle ühe beebi ravimeeskonnas on üks õde, ühe lapse kohta palju, palju lastearste. Kui me nüüd mõtleme, mis juhtuks, kui meie personal jääks haigeks... Need piirangud ongi seatud eelkõige meie personali, sünnitajate kaitseks, kõige väiksemate, kõige haigemate kaitseks," rääkis Ida-Tallinna keskhaigla neonatoloogia osakonna juhataja Pille Andersson.

Arsti teeb murelikuks, et inimesed ei adu, et piirangud on seatud nende sündimata laste kaitseks.

Sellest nädalast kehtima hakanud piirang on põhjustanud palju pahameelt ja seda ei elata välja mitte ainult sotsiaalmeedias või petitsioonile allakirjutades, aga tohtritele saadetud kirjades.

"Selline negatiivne survestamine või ka natukene ülekohtune tagasiside teeb meie igapäevatöö veel keerulisemaks," ütles Andersson.

Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku juhataja Piret Veerus püüdis alguses vastata igale pöördujale, kuid kirju tuli nii palju, et see käis tal üle jõu.

"Kahjuks enamasti need, kellele ma vastasin, ei saanud selgitustest aru," tõdes Veerus.

Samasugune pahameelelaine tabas haiglaid ka koroonakevadel, kui maskide nappuse tõttu ei lubatud isasid sünnituse juurde. Toona oli mõni kiri nii häiriv, et Veerus pöördus politsei poole. Kuigi põhjust oleks, siis nüüd ta enam politseiga ühendust võtta ei plaani, sest kevadel öeldi talle, et ähvarduskiri ei tähenda otsest ohtu.

"Ma saan inimestest südamest aru ja mul on kurb sellepärast, et me peame rakendama piiranguid, aga ma olen mõelnud seda, et kui meie vanemad ja vanavanemad said hakkama maailmasõja ja küüditamiste ja vangilaagritega, siis meie ise peaksime hakkama saama ka selle pisikese viirusega," rääkis Veerus.

Mõlemas haiglas on olnud juhuseid, kus inimesed pole nõutavat tervisedeklaratsiooni täites olnud ausad, näiteks vaikinud maha positiivse koroonaproovi või eneseisolatsioonikohustuse, ja see on teinud tohtrid ettevaatlikuks.

"Kindlasti me peame tagama ka selle, et meie meedikud on terved, sest kui ühel päeval ei ole meil tööl enam terveid arste ja terveid ämmaemandaid, siis ei saa me enam aidata," tõdes Veerus.

Lääne-Tallinna keskhaiglas on olnud juhuseid, kus eelmisel päeval negatiivseks osutunud koroonatest on järgmisel päeval juba positiivne. Samas on üldteada tõsiasi, et koroonaviiruse puhul on inimene on nakkusohtlik kaks päeva enne testi positiivseks muutumist. Veeruse sõnul ei suudeta haiglas kõiki isasid testida ega ka ei jõua meedikud jälgida, kas isad vahetavad iga nelja tunni tagant respiraatorit ning kas seda tehakse õigesti.

Koroonapuhangu korral tuleb osakond sulgeda ja Veeruse sõnul toob see kaasa ülekoormuse teises haiglas.

"Need ajutised ja osalised piirangud on vajalikud selleks, et me saaksime pakkuda turvalist ja ohutut abi kõigile oma sünnitajatele," lausus Veerus.

Isade haiglas viibimist nõudvale petitsioonile on loetud päevadega alla kirjutanud juba üle 2700 inimese. Kommentaaridest selgub, et nii mõnigi protesteerib selle vastu, et isasid sünnituse juurde ei lubata. Nii Veerus kui Andresson toonitasid, et ka praegu saab isa olla sünnituse ajal naisele toeks ja olla paar tundi vastsündinu juures, kuid sünnitusjärgsesse palatisse tal asja pole. Kui kõik on korras, pääseb noor ema koju tavaliselt järgmisel päeval.