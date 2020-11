Maailma üks suuremaid autotootjaid Volkswagen asutas Eestis ettevõtte Car.Software Estonia AS. Maksuameti andmeil oli kuue töötajaga ettevõtte käive kolmandas kvartalis peaaegu 240 miljonit eurot, tõenäoliselt on tegu varade liigutamisega grupi siseselt.

Tegu on Volkswagen grupi autotarkvara arendava ettevõtte tütarfirmaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Statistikaameti teatel võivad Eestisse liikuvad rahasummad veel märkimisväärselt kasvada ning kujuneda sedavõrd suureks, et need mõjutaksid riigi rahvamajanduse arvepidamist.

Volkswagen Grupp plaanib investeerida lähiaastatel oma tarkvarafirmasse miljardeid eurosid, millest osa tuleb Eestisse. Kevadel asutatud firma Car.Software Estonia näitas kolmandas kvartalis maksustatavat käivet üle 237 miljoni euro.

"Äriregistri infost on näha, et kevadel ja suvel on need ettevõtted loodud, nüüd kolmandas kvartalis nad on natuke juba investeerinud, eks nad investeerivad tulevikus edasi, eks siis paistab, kui suureks need mahud lähevad," ütles statistikaameti juhtivanalüütik Robert Müürsepp.

EAS-i juhi Peeter Raudsepa sõnul ulatub kogu investeering tarkvara ettevõttesse miljardite eurodeni, millest osa tuleb Eestise.

"Võin kinnitada, et see on suurinvesteering, see on pikaajaliste plaanidega seotud investeering ja see saab toimuma järkjärguliselt," sõnas Raudsepp.

Volkswagen Grupilt esmaspäeval kommentaari saada ei õnnestunud.