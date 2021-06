Volkswagen Grupp plaanib aasta lõpuks Eestis tööle värvata 50 inimest

Volkswagen Grupi kahest Eestis tegutsevast ettevõttest on olulisem CARIAD Estonia, mille ülesanneteks on hallata siin grupi tarkvaraportfelli intellektuaalset omandit ning teiseks kasutada ära Eesti digitaalset ja IT-kompetentsi, luua siin meeskond ning osaleda ka globaalses tarkvaraarenduses, edastas Postimees.

"Meie esimene meeskond siin hakkab osalema tehisintellekti ja masinõppimise tarkvara väljatöötamises," selgitas CARIAD Estonia juht Nicolas Derbin lehele. Lisaks kaalub CARIAD võimalusi teise tarkvaraarendusmeeskonna loomiseks, aga millega see meeskond konkreetselt tegelema hakkab, pole veel otsustatud.

Volkswagen Grupp on Eestis asutanud ka tütarettevõtte Volkswagen International Estonia, mis tegeleb grupisiseste finantsoperatsioonidega, ning äsja registreeriti siin ka kolmas ettevõte, Group Info Services Estonia, mis küll veel ei tegutse, aga hakkab tegelema andmeanalüüsiga, vahendas Postimees.

CARIAD Estonia AS (endise nimega Car.Software Estonia) teisipäeval avaldatud 2020. aasta majandustulemuste kohaselt investeeriti grupisiseste tarkvaralahenduste arendusse eelmisel aastal 1,57 miljardit eurot.

CARIAD SE on Volkswagen Grupi uusim ettevõtte, mis koondab enda alla ja laiendab grupi tarkvaraalaseid kompetentse, et töötada välja tehnoloogilisi lahendusi kõikidele Volkswageni kaubamärkidele, teatas ettevõte pressiteate vahendusel. Ligi 4500 inseneri ning arendajaga globaalne tarkvaraettevõte asub välja töötama ühtset tarkvaraplatvormi. CARIAD-i tütarettevõte CARIAD Estonia panustab sellesse eesmärki ennekõike intellektuaalomandi haldamisega ja kohaliku tarkvaraarenduse meeskonnaga.

"CARIAD Estonia esimese aasta majandustulemused vastavad CARIADi plaanidele keskenduda lähiaastatel eelkõige laienemisele ja tarkvaralahenduste väljatöötamisele. Tulubaas hakkab kasvama alles siis, kui esimesed arendusprojektid on lõpule viidud," ütles CARIAD Estonia tegevjuht Nicolas Derbin. "Eesti on meid kui rahvusvahelise haardega digitaalse mobiilsuse arendajat hästi vastu võtnud. Siinne kaasaaegne ja avatud digiühiskond pakub CARIADile palju põnevaid võimalusi."

"Eestis on meie tänaseks prioriteediks laiendada õigusekspertide ja tarkvaraarendusmeeskonda. CARIADis avaneb arendajatel võimalus töötada välja tehisintellekti ja masinõppelahendusi autodele, mida kasutavad igapäevaselt miljonid kliendid üle maailma," lisas Nicolas Derbin. "Autotööstuses on käimas digirevolutsioon, kus võtmetegijateks on just IT-talendid ja selle poolest on Eesti tuntud."

Ettevõtte eelmise aasta majandusaruanne kinnitab CARIAD Estonia eesmärki kasvatada meeskonda kuni 50 töötajani nii kiiresti kui võimalik. Märkimisväärne osa töötajaskonnast saavad olema tarkvaraarendajad, edastas ettevõte.

2020. aastal asutatud CARIAD Estonia on osa Volkswagen Grupi uuest autotarkvaraettevõttest CARIAD, mis töötab välja ühtset tarkvaraplatvormi kõigile kontserni kaubamärkidele. 2025. aastani investeerib Volkswagen Grupp digitaliseerimisse 27 miljardit eurot. Märkimisväärset osa kogu investeeringust haldab CARIAD. Selle aasta lõpuks plaanib CARIAD tervikuna kasvada 4500 töötajalt 5000 töötajani.