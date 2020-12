Läti tahab koroonameetmete eiramise eest kriminaalkaristusi määrata

Rancans ütles, et seimi allkomisjon võib mõne nädala pärast asuda muutma kriminaalseadustikku, et näha ette vastutus üleskutse eest piirangumeetmeid eirata.

Arutellu kavatsetakse kaasata asjatundjad, politsei, prokuratuuri ja kohtud.

"Pean võimalikuks, et võidakse töötada välja erinorm, mitte parandada huligaansuse sätet. Mina läheksin isegi kaugemale ja töötaks välja uue normi selliselt, et see näeks välja samasuguse vastutuse kui genotsiidiüleskutse eest. Nimelt näeks uus norm vastutuse ette pelgalt üleskutse eest, arvestamata, oli sel tagajärgi või mitte," ütles komisjoniesimees.

Samas vajab Rancansi sõnul see mõte laia arutelu ja hinnangut, kas olukord on tõesti nii hull, et vajab erinormi.

Rancansi hinnangul on olukord piirangutest kinnipidamisega halb ja on tulnud aeg paluda abi kaitseministeeriumilt. "Võimalik, et on aeg patrullid tänavale saata. Politseil napib patrullimiseks inimesi isegi suurlinnades," kurtis ta.

Läti valitsus arutab teisipäeval koos kriisikomisjoniga eriolukorra pikendamist.