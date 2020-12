Leedus tuvastati viimase ööpäevaga 1388 uut koroonaviirusega nakatunut, suri 36 koroonahaiget. Lätis registreeriti 584 uut nakatunut ja suri 16 koroonahaiget. See on mõlemas riigis suurim ühe päeva jooksul COVID-19 tõttu surnute arv alates pandeemia algusest, teatasid riikide tervishoiuvõimud.

Leedulased ei järgi piiranguid

Leedu terviseameti pressiesindaja Justina Petravičiene sõnul näitab nii suur surnute arv, et inimesed käituvad endiselt vastutustundetult. "Me ei taha inimesi hirmutada, ega neist surmadest pidevalt rääkida, aga see on väga selge signaal sellest, et vastutustundetul käitumisel on rängad tagajärjed," ütles Petravičiene.

Tema sõnul kasvas surnute arv eriti järsult just Kaunase maakonnas, kus koroonaviiruse tõttu suri üheksa inimest. Samuti suri riigis ühe ööpäevaga viis alla 60-aastast COVID-19 haiget, kellel olid siiski kaasnevad haigused, lisas terviseameti esindaja.

Kokku on Leedus koroonaviiruse tõttu surnud 673 inimest, veel 336 nakatunut on surnud muudel põhjustel.

Leedus on haiglas 2154 koroonahaiget, neist 161 on intensiivravis. Kokku saab lisahapnikku 1160 patsienti, neist 93 on kunstlikul hingamisel. Kõigist Leedu haiglate 16 000 võimalikust voodikohast on praegu hõivatud umbes pooled, intensiivravi käsutuses olevast 672 voodikohast on hõivatud 402.

Leedus on pandeemia algusest nakatunud 77 426 inimest, neist 32 399 on paranenud, 44 020 on endiselt haiged.

Viimase ööpäevaga testiti 7045 inimest, pandeemia algusest on kokku testitud 1,34 miljonit leedulast.

Lätis samuti rekordid

Lätis tehti möödunud ööpäeval rekordilised 9764 testi, millest koroonaviirus tuvastati 584 korral, teatas Läti terviseamet. Viimase 24 tunniga suri 16 inimest, mis kõrgeim näitaja alates pandeemia algusest. Eelmine surmade rekord pärines 2. detsembrist, kui teatati 14 koroonasurmast. Samuti pärineb eelmine testimiste arvu rekord 2. detsembrist, kui analüüsiti 9002 proovi.

Kaks surnut oli vanuserühmas 45-55 eluaastat, kolm vanuses 55-65, neli vanuses 65-75, ülejäänud vanemad.

Lätis viidi koroonaviiruse tõttu ööpäeva jooksul haiglasse 143 inimest, mida on umbes kaks korda rohkem kui sealt välja kirjutati või suri, teatas terviseamet.

Kokku on Läti haiglates 709 koroonapatsienti, kelles 42 on raskes seisundis. Eelmisel ööpäeval kirjutati haiglast välja 75 tervenenud koroonapatsienti.

Lätis on pandeemia algusest alates registreeritud 22 104 koroonahaiget, surnud on 288 koroonapatsienti.

Euroopa haiguste kontrolli ja ennetuskeskuse (ECDC) teisipäevaste andmete kohaselt oli Leedu 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta 1045, millest suurem on see Euroopa riikidest ainult Luksemburgis ja Horvaatias. Läti sama näitaja oli 431,5.