Amazonase vihmametsast avastati 12 500 aastat vana kunstiteos

Kolumbias Amazonase vihmametsast leiti eelajalooline kunstiteos, mis on 13 kilomeetrit pikk ning kus on maalingutel kujutatud jääajal väljasurnud loomi ja iidsete hõimude käejälgi.

Maalingutel on kujutatud 12 000 aastat tagasi välja surnud mastodoni, kes on elevandi eelajalooline sugulane, palaeolamat (väljasurnud kaamel) ja jääaja hobuseid, teatas Dailymail.

Kunstiteos asub sügaval Kolumbia sisemaal, kuhu Briti-Kolumbia teadlased pidid mitu tundi jalgsi matkama.

"Maalingud on detailselt tehtud, mis lubab kõiki loomi täpselt tuvastada, me näeme isegi hobuste näojooni ja karvkatet," ütles Exeteri ülikooli arheoloogiaprofessor Jose Iriarte.

Osa maalinguid on mitu meetrit kõrged ja nende tegemiseks kasutasid põliselanikud kunstiteosel kujutatud puidust torne.

"On ebaselge, kas maalidel oli religioosne eesmärk," lisas Iriarte.

Kunstiteos avastati eelmisel aastal, kuid hoiti esialgu saladuses.

Pole teada, missugune eelajalooline Aamazonase hõim kunstiteose valmistas.

Praegu elab Amazonases kaks suguharu, kelle arvatav vanus on mitu tuhat aastat - Janojami ja Kajapo hõimud.

Janojami ja Kajapo hõimud on arvatavasti esimese Siberi sisserändelaine järeltulijad, kes ületasid Beringi maasilla 17 000 aastat tagasi.

Amazonase põliselanikud ei kasutanud kirjalikke ülestähendusi ja niiske kliima ning happeline pinnas on hävitanud peaaegu kõik nende ainelise kultuuri jäljed.

Kunstiteose avastanud arheoloogid on veendunud, et piirkonnas võib leiduda veel maalinguid ja nende otsimine algab niipea, kui koroonaviiruse epideemia on lõppenud.