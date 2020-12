Lisaks Veskimägile esinevad konverentsil Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku kabinetiliige Thor-Sten Vertmann ja Soome elektrisüsteemihalduri Fingridi president ja tegevjuht Jukka Ruusunen.

Konverentsi päevakava:

Kell 11 Avasõnad

11.05 Taavi Veskimägi, Eleringi juhatuse esimees - Varustuskindluse aruande põhijäreldused

11.45 Thor-Sten Vertmann, Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku kabinetiliige - Varustuskindlusest Euroopa Liidu 2030 eesmärkide kontekstis

12.15 Jukka Ruusunen, Soome elektrisüsteemihalduri Fingridi president ja tegevjuht - Soome teel kliimaneutraalsuse poole (Finland is on its way to climate neutrality). Inglise keeles

Veebiseminaridel on Eleringi kodulehe vahendusel võimalik esitada küsimusi nii Eleringi spetsialistidele kui teistele esinejatele.