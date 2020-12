Leedu LGBT-vastase seimisaadiku kaamerapilti jäi paljas mees

Seimi YouTube'i kanalil edastatud kohtumisel oli näha, et kui Gražulis kohtumise 13. minutil oma veebikaamera korraks sisse lülitas, oli tema selja taga ilma särgita mees, vahendas Leedu ringhääling LRT.lt. Väljaandel ei õnnestunud Gražuliselt juhtunu kohta kommentaari saada.

Seimi kultuurikomisjoni esimees Vytautas Juozapaitis ütles LRT-le, et istungite ajal parlamendisaadikute läheduses viibivad kõrvalised inimesed võivad poliitikute käitumist mõjutada. "Kahtlemata võivad nad otsuseid mõjutada," märkis ta.

"Iga saadik ise peab vastutama, et võõrad isikud tema [sel ajal] koduses keskkonnas ei oleks," ütles Juozapaitis ning lisas, et ei märganud koosoleku ajal Gražulise lähedal paljast meest.

"See on küsimus, miks ollakse tööajal poolpaljas. Loomulikult võib öelda, et see on inimese eraelu, aga ta lülitus ju seimi kohtumisele," rõhutas Juozapaitis.

Tema sõnul võis Gražulise taustale ilmunud mees olla tema sugulane, kes aitas saadikul lahendada tehnilist probleemi.